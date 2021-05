Mikel Oyarzabal : "Je suis devenu une sorte de référence"

Formé à Eibar dans un premier temps puis intégré au sein des catégories de jeunes de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal est l'une des étoiles montantes du football espagnol. Avec un statut de capitaine parfaitement assumé, le numéro 10 des Txuri-Urdin prend le temps de retracer son parcours, analyse l'actualité et se penche sur l'Euro.

"Nous avons compris grâce à David Moyes que pour réussir au haut niveau, il fallait cravacher. Quand je repense à ce moment-là, je lui suis vraiment reconnaissant aujourd'hui."

24 ans, cela me fait bizarre, car je me vois encore intégrer ce club il n'y a pas si longtemps. J'espère pouvoir passer encore d'autres anniversaires ici, à Saint-Sébastien. Pour le brassard de capitaine, c'est vrai que ce n'est pas habituel à un tel âge. En ce qui me concerne, j'ai été élu capitaine par mes coéquipiers et j'ai bien reçu la chose. Soit tu t'y habitues, soit tu passes ton tour. Plus jeune, j'ai pu apprendre et m'intéresser aux aînés passés par Zubieta, j'ai voulu apprendre, m'améliorer et venir en aide à mes coéquipiers. Que je le veuille ou non, je suis désormais devenu une sorte de référence.Je pensais jouer une saison supplémentaire au sein de l'équipe réserve, mais l'entraîneur avait besoin de joueurs supplémentaires pour préparer sa saison. Il nous a fait monter avec Igor, nous étions très heureux d'être promus. En revanche, nous nous sommes tout de suite rendu compte que nous allions souffrir : sa préparation physique d'avant-saison était hyper intense ! Nous avons compris grâce à David Moyes que pour réussir au haut niveau, il fallait cravacher. Quand je repense à ce moment-là, je suis vraiment reconnaissant envers lui. Peut-être que si je n'étais pas monté en équipe première à cet instant précis, je ne serais pas le footballeur que je suis devenu.