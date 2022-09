Mike Maignan, toujours aussi magique

À moins de trois mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est Mike Maignan (4 sélections) qui s'est illustré. Absolument impérial face à l'Inter, l'ancien portier du LOSC a confirmé son statut de meilleur gardien d'Italie.

Présent quand ça compte

La confirmation est sûrement l'étape la plus compliquée dans une carrière. Ce samedi, lors duremporté par le Milan (3-2) , Mike Maignan a (encore) confirmé qu'il était bien le meilleur portier du championnat, et peut-être même le meilleur gardien qui trimbale une carte d'identité française dans son porte-feuille. Débarqué à l'AC Milan l'été dernier après une saison XXL avec le LOSC, couronnée par un titre de champion de France, Mike Maignan a montré auxque perdre Gianluigi Donnarumma n'était pas forcément un drame. Son premier exercice en rouge et noir a été fantastique, récompensé par unet le titre de meilleur gardien de Serie A. Et sa deuxième saison repart sur les mêmes bases. Dans la lignée de sa prestation contre Sassuolo, mardi dernier, où il a repoussé un penalty pour préserver le point du nul (0-0), son match face à l'Inter a été délicieux.Si ce sont bien ses coéquipiers qui ont dominé la partie, Mike Maignan a tout de même fait face à desdangereux à chaque fois qu'ils ont pointé le bout de leur nez près de sa surface. Il ne peut pas faire grand-chose sur l'ouverture du score de Marcelo Brozović, ni sur la réduction de l'écart par Edin Džeko. C'est d'ailleurs à partir du but du Bosnien que Maignan a fait parler son talent. Alors que ses partenaires, qui maîtrisaient pourtant le match, ont commencé à perdre les pédales, le gardien formé au PSG a tenu la baraque et évité l'égalisation intériste. Il se distingue d'abord en allant au sol à une vitesse supersonique sur une tête à bout portant de Lautaro Martínez (70). Le genre de parade qui dégoute un attaquant. Il stoppe ensuite une contre-attaque menée par Džeko (74) puis réalise une parade monstrueuse en décollant pour sortir de sa lucarne un missile téléguidé de Hakan Çalhanoğlu (77).Des arrêts aussi beaux que cruciaux. Maintenir son équipe à flot alors qu'elle commence à boire la tasse, c'est le propre des grands gardiens. Sa dernière intervention le symbolise d'ailleurs parfaitement lorsqu'il est allé batailler pour capter un ballon sur un centre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com