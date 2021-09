Mike Maignan, rouge, noir et fier

Ciblé par des cris racistes lors de la rencontre entre la Juventus et le Milan AC, Mike Maignan, le portier des Rossoneri, a décidé de prendre la parole pour réagir. Les mots sont forts, justes, et soulèvent une énième fois ce problème du racisme dans le foot, et plus particulièrement en Italie.

"Du temps où je jouais au Milan AC, une partie des supporters du club d'Udine m'avaient lancé des cris de singe. Pour les renvoyer à leur bêtise, j'avais applaudi. Paolo Maldini était alors venu me voir et m'avait dit : "allez Marcel, arrête, joue ton match et on s'en va" "Marcel Desailly

De Desailly à Zoro, la liste est longue

18 lignes, 249 mots. Et des termes forts, qui vous claquent à la gueule. "Ignorance", "Honte", "Respect". À peine arrivé au Milan AC que Mika Maignan montre déjà la voie. Et fait entendre sa voix. Dimanche soir, le portier de l'équipe de France a été la cible d'insultes et de cris racistes lancés par certains supporters de la Juventus. Il a continué de faire son travail, avec professionnalisme, sans répondre. Sa meilleure réponse a été sur le terrain : il a encore une fois été excellent, permettant au Milan de rester dans le coup avant d'égaliser. Après la rencontre, Mike a décidé de ne pas garder le silence. Et voilà que mardi soir, à 22h12, il publie sur les réseaux sociaux un message plein de sagesse, dans lequel l'on ressent une colère sous-jacente et son ras-le-bol face à l'attentisme quant au sujet. Car dans les médias italiens, depuis deux jours, pratiquement rien, ou presque, sur les incidents du Juventus Stadium.Que le racisme dans les stades en Italie soit un problème n'est pas nouveau. Cela fait des années et des années que ce mal perdure. Les ultras de la Lazio, sur qui les médias adorent taper à chaque épisode de racisme, ont souvent servi de bouc émissaire, mais le mal est bien loin de se limiter aux travées du Stadio Olimpico.