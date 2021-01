Miguel D'Agostino, le charme à la française

Avant de suivre comme son ombre Mauricio Pochettino à l'Espanyol Barcelone, Southampton, Tottenham ou au Paris Saint-Germain, c'est en France que Miguel D'Agostino a appris les rudiments du métier d'adjoint et séduit quiconque croisait sa route. En particulier au Stade brestois, un club que l'Argentin a justement retrouvé le week-end dernier (victoire 3-0 du PSG). Retour, d'Angoulême à Brest en passant par Niort, Wasquehal ou Perpignan, sur la reconversion prématurée, mais prévisible du nouveau confident de Neymar et Kylian Mbappé.

Un coach avant l'heure

Août 2019. Récent finaliste de la Ligue des champions avec Tottenham, Miguel D'Agostino s'apprête à entamer sa sixième saison sur le banc des. À deux jours de la réception d'Aston Villa, l'adjoint de Mauricio Pochettino décroche son téléphone. Au bout du fil, son vieil ami Nicolas Usaï, en poste à Châteauroux et en pleine préparation d'un déplacement à Niort comptant pour la 3journée de Ligue 2. Deux salles, deux ambiances. Et pourtant., confie l'ancien entraîneur de la Berri. Une anecdote révélatrice de la personnalité de D'Agostino, dépeint par ceux qui l'ont côtoyé comme un homme empathique, à l'écoute, fidèle, curieux et humble. Bref, un chic type, de ceux qui n'oublient pas d'où ils viennent. En l'occurrence, du football français : c'est en France, à mi-chemin entre amateurisme et professionnalisme, que l'Argentin s'est forgé, a passé la quasi-totalité de ses diplômes (en dehors de la licence pro UEFA, sésame requis pour coacher les pros) et posé les bases d'une carrière de technicien qui s'écrit depuis peu au PSG.Niort, Perpignan, Angoulême, puis Brest. Digne d'un commercial dans le Grand Ouest - congés estivaux inclus -, le parcours français de Miguel D'Agostino a donc débuté en 2000 dans les Deux-Sèvres, au sein du Chamois niortais d'Angel Marcos. Une expérience tronquée par des soucis récurrents à une cheville : un an et quatorze matchs de D2 plus tard, l'ancien joueur des Newell's Old Boys, de la LDU Quito (Équateur), du CD Palestino (Chili) ou de la SD Compostela (D2 espagnole) est prié de se trouver un nouvel employeur et met le cap au Nord. Direction Wasquehal, club de la métropole lilloise évoluant alors dans l'antichambre du foot français, pour un essai non concluant. Du moins sur le plan sportif : hébergé à Villeneuve-d'Ascq dans