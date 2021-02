Miguel Ángel Nadal : "Il manque un peu de tout à ce Barça"

Ancien défenseur central du FC Barcelone (297 matchs) et de l'équipe d'Espagne (62 sélections), Miguel Ángel Nadal a observé le huitième de finale aller de C1 entre le Barça et le Paris Saint-Germain d'un oeil avisé. Le vainqueur du trophée en 1992 a logiquement trouvé son ancien club inférieur au PSG dans beaucoup de domaines. Entretien sans gueule de bois, même s'il a été réalisé quelques minutes après l'élimination de son neveu Rafael en quart de finale de l'Open d'Australie.

Messi à Paris, non merci

Avec cette période de pandémie, tu imagines bien que j'étais posé dans mon canapé. J'ai pu me prendre un moment pour le regarder en solo devant la télé. Le Barça est arrivé dans ce match avec un bon capital confiance après sa série positive en Liga (). Sur les derniers matchs, on a senti l'équipe plus unie et les joueurs savaient que l'adversaire allait être difficile à battre. Pour être franc, il y avait l'espoir d'assister à un scénario différent de celui que nous avons vu. Nous avons assisté à une démonstration de supériorité globale du PSG même si de son côté, le Barça n'a pas réalisé un match catastrophique non plus. La différence s'est faite sur le potentiel individuel et collectif de chaque équipe, et à ce niveau-là, Paris était indéniablement plus fort.) Je ne suis pas du genre à beaucoup manger le soir, mais je suis encore moins du genre à avoir l'estomac noué à cause d'un résultat lié à un match de football. Je vois le football comme un spectacle et que ce soit une défaite ou une victoire, il faut l'accepter et relativiser.Nous avons pu admirer l'immense joueur qu'est Kylian Mbappé, mais j'ai aussi constaté que d'autres joueurs du PSG étaient très complets. Ils aspirent clairement à gagner la Ligue des champions. Paris possède un excellent bloc équipe sur le plan technique Lire la suite de l'article sur SoFoot.com