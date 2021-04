Michu : "Haaland est déjà l'un des meilleurs footballeurs du monde"

Lorsqu'il était ado, Erling Haaland ne rêvait pas de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo. Non, son idole, c'était Miguel Pérez Cuesta dit "Michu". À l'occasion de la sortie du numéro 186 de "So Foot", qui consacre sa Une à la pépite norvégienne, découvrez l'entretien complet avec l'ancien goleador de Swansea et du Napoli, aujourd'hui directeur sportif du club de Burgos en Espagne.

Vous avez été surpris de voir que Haaland vous considère comme l'un de ses modèles ?

"Il n'a que 20 ans et il est déjà à un niveau que je n'ai jamais pu atteindre durant toute ma carrière."

Il vous a précisé en quoi vous l'inspirez ?

Oui. J'ai été un peu surpris d'apprendre qu'il me prenait pour modèle quand il était enfant.Oui, nous sommes en contact. Nous discutons par le biais des réseaux sociaux mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Lorsque la pandémie sera derrière nous, j'espère me rendre à Dortmund pour visiter la ville, le stade et bien évidemment rencontrer Erling.Non, nous n'avons jamais discuté de cela dans nos différents échanges. Mais en lisant ses interviews, j'ai compris qu'il a commencé à m'observer en Angleterre puisque son père y jouait et que lui y a grandi. Nous sommes tous les deux attaquants, grands et gauchers. Je pense qu'en grandissant, il a gardé cette image en lui.Il est un bien meilleur joueur que moi, c'est déjà l'un des meilleurs footballeurs du monde. Après, comme je l'ai évoqué, c'est sûr que le fait d'être attaquants, grands et gauchers nous rapproche. C'est un joueur qui va marquer son époque, c'est indéniable, chose que moi je n'ai pas faite (rires). Il n'a que 20 ans et il est déjà à un niveau que je n'ai jamais pu atteindre durant toute ma carrière, en sachant qu'il va encore progresser.En très peu de choses (rires). Peut-être sur le fait que nous sommes gauchers. D'un autre côté, et sans prétention, je