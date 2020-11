Michel Vautrot après la disparition de Maradona : "C'était la main du diable"

Il y a ceux qui ont joué avec Diego Maradona, ceux qui l'ont affronté et d'autres qui l'ont arbitré. Michel Vautrot fait partie de la dernière catégorie. Dans les années 1980, l'homme au sifflet a croisé plusieurs fois la route du Pibe de Oro, avant même de diriger la fameuse demi-finale de la Coupe du monde 1990 entre l'Italie et l'Argentine dans le temple de Diego, à Naples. En pleine rééducation après une opération au genou, l'ancien arbitre aujourd'hui âgé de 75 ans a accepté de partager ses souvenirs de Maradona au lendemain de sa disparition.

Quand les gens meurent, on ne trouve que des qualités, c'est le lot de la mort. Mais honnêtement, j'ai beaucoup cherché depuis hier soir et je n'ai aucun mauvais souvenir avec lui. En plus, il était généralement capitaine, donc j'avais affaire à lui sur le terrain, mais il n'a jamais joué de son statut avec moi. Ce n'était pas un emmerdeur. La grande difficulté pour un arbitre avec une telle légende vivante, ce qu'il était déjà à l'époque, c'est la peur qu'il se blesse. C'est dur à gérer : tu seras accusé de ne pas l'avoir protégé si ça arrive et les adversaires vont t'accuser de trop le protéger. Il y a aussi l'environnement, la pression des autres qui peuvent déstabiliser. Sauf que Maradona était un joueur facile à arbitrer.Le stade San Paolo était archi comble ! Dans un tel contexte, cela devrait être facile pour un capitaine et une star comme Maradona de me mettre la pression. Il ne l'a pas fait. J'ai ce flash dans ma tête d'une scène marquante pour moi. Il est remplacé à la 81minute de cette rencontre, il va donner son brassard à un coéquipier, il quitte la pelouse, et d'un seul coup il revient sur le terrain en se dirigeant vers moi. Je me suis dit dans ma tête :Et il m'a tout simplement serré la main en me félicitant pour mon match. C'est une image qui est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com