Michel Platini : une icône ne devrait pas faire ça

L'image de Michel Platini ne cesse de s'écorner. L'ancien héros des Bleus, entre Kopa et Zidane, imaginait sûrement cheminer tranquillement vers les sommets de la FIFA avec le soutien de son pays natal. Or, depuis son éviction, les affaires se multiplient autour de lui, et les dernières révélations de Mediapart dessinent même le visage d'un personnage qui se pense au-dessus des lois.

Brassard d'immunité

"Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous représentez le patrimoine de la France"Les propos de Jacques Vendroux, éternelle figure du journalisme sportif, au sujet d'Emmanuel Macron, afin de rassurer son grand ami Michel Platini, ressemble à un pur et simple constat d'impunité. On ne touche pas au patrimoine national tout de même. Pour mémoire, l'ex-président de l'UEFA se trouvait et se trouve toujours sous le coup d'une enquête préliminaire pourmenée par le Parquet national financier (PNF) - en train de devenir le croquemitaine juridique des puissants -, pour son rôle dans l'attribution de la Coupe du monde au Qatar. Et ce sont les écoutes téléphoniques ordonnées par ce fameux PNF et révélées par Mediapart qui lui valent aujourd'hui de se retrouverune nouvelle fois dans l'œil du cyclone.Or le coin fort du fameux carré magique ne supporte pas d'être ainsi poursuivi. Il y perçoit presque un crime de lèse-majesté. Passe encore que la justice suisse, dans la foulée des règlements comptes autour de la présidence de la FIFA (d'ailleurs, Michel Platini a porté plainte contre Gianni Infantino pour " trafic d'influence "), lui fasse des misères pour une petite bagatelle de 2 millions de francs suisses (soit environ 1,8 million d'euros) réclamés avec un peu de retard (on est tête en l'air parfois). Mais pas la France, son pays, celui qui lui doit tant...Ainsi sa garde à vue en 2019 n'a pas été du tout digérée. Pour qui le prend-on ? Peu importe le droit ou l'indépendance de la justice, la plaisanterie avait trop duré. Il a donc cherché à régler le problème en s'adressant à la seule autorité digne de lui, le président de la République, afin d'être. Cependant, depuis l'abolition de la monarchie absolue, le chef de l'État n'en a pas le pouvoir, du moins selon un texte aussi secondaire que la Constitution. La démarche n'aboutira pas. En… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com