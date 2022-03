Michaël Pereira : "Le petit pont sur Iniesta, je l'ai fait pour être visible"

À 34 ans, Michaël Pereira a l'essentiel de sa carrière derrière lui. De ses débuts en région parisienne à ses années en Turquie en passant par le grand saut en Liga au début des années 2010, le milieu français de Kocaelispor (D2 turque) retrace avec lucidité son parcours.

"Je ne faisais jamais de toro en France, du coup les premières

J'ai fait quatre ans au Bourget où j'ai passé des belles années. Le directeur sportif m'a permis de faire pas mal d'essais à l'époque. Mais que ce soit Amiens, Lens ou Lille, je n'ai jamais été pris. Pour être honnête, j'avoue que je manquais un peu de physique. Peut-être que je n'ai pas répondu à leurs attentes non plus, mais quand tu fais des essais ce n'est pas simple. Tu débarques de nulle part, on ne te fait pas forcément jouer à ton poste. Tu viens pour une journée, tu fais tes tests athlétiques dans de sacrées installations : détente sèche, sprints, des choses que je n'avais jamais faites. Tu vois les mecs avec toi : ils volent. Finalement, je suis resté en amateur et j'ai filé à Villepinte, une ville de football. J'avais 18 ans, ils commençaient à payer un peu, il y avait des beaux terrains pour les matchs et les entraînements. Je fais une bonne saison et je pars au Blanc-Mesnil, en DH. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à bosser : séances de musculation, séances intenses d'entraînement, mises au vert...Quand j'étais en CFA à Alfortville, j'avais des propositions d'Auxerre et du Havre, mais j'ai refusé pour l'Espagne. Je vais d'abord au Deportivo La Corogne qui voulait me prêter à Oviedo pendant deux ans, mais on a refusé avec mon agent de l'époque. Pour recontextualiser, à l'époque je performais en CFA et le Deportivo voulait m'intégrer dans son équipe réserve, qui jouait dans l'équivalent de la CFA. Je visais plus haut. Finalement, je pars à Majorque où tout se goupille vite. Je m'entraîne partiellement avec les pros et je fais une première apparition dans le groupe en avril 2010 au sein d'une grosse génération (Aritz Aduriz, Borja Valero, Fernando Varela Ramos...). L'été suivant, je fais une belle présaison avec les pros et je signe quatre ans.