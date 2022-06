Michael Owen : le crash galactique

À l'été 2004, le Real Madrid et Michael Owen s'amourachaient pour ce qui devait être une idylle pérenne. Malheureusement, aucune des deux parties n'y trouvera son compte, sonnant ainsi la fin des Galactiques 1.0.

La fin d'une ère

Le début du siècle dernier avait tout de la grande découverte. Les modes de consommation évoluaient, et le football se transformait progressivement en gouffre financier. Une faille dans laquelle s'est glissé Florentino Pérez, désireux de construire sa propre machine à broyer. Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo et David Beckham se succédant, le présidentajoute l'ultime pièce du puzzle à l'été 2004 : Michael Owen. Le 14 août, l'enfant de Liverpool débarque ainsi à Valdebebas pour entamer ce qui s'apparentait au tournant d'une carrière. Virage finalement mal négocié, annonciateur de la fin de parcours précipitée duRien ne prédestinait pourtant Owen à quitter la grisaille du nord-ouest anglais. Formé et révélé à Liverpool, le lutin n'a eu de cesse d'enfiler les perles en Premier League, au point de rafler un Ballon d'or en 2001. Sous la houlette de Gérard Houllier, celui qui vient à peine d'entrer dans la vingtaine acquiert le statut d'intouchable. Mais le départ du technicien français en ce fameux été 2004 va précipiter les choses. Pour le remplacer : Rafael Benítez. Parachuté sur le banc après trois grosses saisons à Valence, le néophyte souhaite faire bouger les lignes, et réduire l'envergure d'Owen aurait le mérite de marquer son territoire. Sa cible s'appelle Fernando Morientes et n'arrivera finalement qu'en janvier. Pas près de laisser le moindre centimètre à un éventuel concurrent, Owen se braque face à son nouveau coach.Cette succession d'éléments ne tarde pas à l'amener sur le chemin de la réflexion., se remémorait-il pour leCe léger caprice suffit pour faire basculer la pièce du mauvais côté."Prépare-toi, le Real Madrid te veut."Car si l'offre du Real Madrid peut aujourd'hui prêter à sourire (12 millions d'euros), Michael Owen est conscient que l'on peut difficilement dire… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com