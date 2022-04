Metz touche le fond contre Brest

Rarement un 90e anniversaire aura autant ressemblé à un enterrement...

FC Metz 0-1 Stade brestois 29

Au-delà de son maillot grenat, à quoi reconnaît-on un joueur du FC Metz ? À sa tête basse évidemment.Alors que le club lorrain avait choisi ce dimanche humide pour fêter ses 90 ans, les festivités se sont déroulées dans une ambiance d'enterrement. Et pour cause, les Grenats voient la Ligue 2 se rapprocher après une nouvelle défaite à domicile contre Brest.Avec ses 42 points au compteur, Brest s'est avancé avec la légèreté qui caractérise les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Ce qui contraste forcément avec l'accablement qui pesait sur les épaules mosellanes. Ainsi, chaque attaque bretonne ou chaque dribble de Youcef Belaïli passait comme dans du beurre demi-sel. L'Algérien a d'ailleurs été récompensé de sa belle entame en se en reprenant victorieusement un centre de Irvin Cardona, lui-même lancé dans la profondeur par une déviation de la tête de Steve Mounié. Ce dernier a eu l'occasion de creuser la tombe grenat, seul au second poteau sur une nouvelle offrande de Belaïli, mais Alex Oukidja peut sauver les meubles (44).Aphone techniquement et tactiquement pendant 45 minutes, Metz est revenu des vestiaires avec plus d'agressivité, en témoigne cette tête de Vincent Pajot qui tape la transversale (49) ou ce numéro de soliste de Delaine conclu par une frappe trop croisée (63). Brest a laissé passer le (petit) orage avec sérénité et a pu s'essayer de loin via les frappes de Chardonnet ou de Magnetti. Mais Metz s'est finalement sabordé tout seul quand Jemerson a séché Cardona en position de second défenseur et que Oukidja a vu une nouvelle fois rouge dans la mêlée (78). Kiki… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com