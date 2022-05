Metz se saborde et concède le nul à Montpellier

Metz déteste décidément la victoire.

Montpellier 2-2 Metz

Metz ou l'art de se saborder.Incapables de gagner depuis le 16 janvier et un déplacement à Reims, les Messins ont cru mettre fin à cette interminable série à la Mosson, où ils ont eu deux buts d'avance au tableau d'affichage, avant de craquer dans les derniers instants de la partie (2-2). Face à un MHSC dans le dur en 2022, les Grenats ont lancé la rencontre de la meilleure des manières, Delaine marquant d'une reprise plat du pied après un cafouillage dans la surface. À l'aise dans leurs crampons, les visiteurs ont même accentué leur avance suite à une énième imprécision technique héraultaise, Mafouta profitant d'un mauvais dégagement d'Estève pour faire le breakUn matelas confortable pour le FCM, alors que Montpellier semblait parti pour confirmer sa mauvaise forme en ce dimanche ensoleillé propice à un barbecue et une session farniente à la Grande-Motte. Les locaux ont pourtant eu des opportunités, notamment par Wahi, qui a trouvé le poteau. Il a fallu attendre les dix dernières minutes pour assister au réveil de la bande à Dall'Oglio, Souquet redonnant espoir aux siens d'un coup de têteet Delaye sautant sur une énorme erreur de Kouyaté pour servir Wahi, auteur du but égalisateur de près. Un scénario cruel, mais terriblement révélateur, pour Metz qui était parti pour revenir à quatre unités de l'ASSE et qui terminera le week-end à sa place préférée depuis un moment, celle de lanterne rouge.Heureusement, il reste les souvenirs du titre de 2012 aux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com