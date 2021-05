Metz que une marque

Le FC Metz vient à son tour de franchir le pas : après 55 années de bons et loyaux services, le blason du club à La Croix de Lorraine va être remplacé par un logo, au demeurant assez moche. Après Nîmes, Lille, Nantes, Reims et Bordeaux, Metz apporte sa pierre à l'édifice d'une Ligue 1 en mode PES sans licence. Et c'est assez triste.

[FC METZ]Sérieux, ça serait ça le nouveau logo Vaut mieux en rire pour le moment... Après on va pleurer ! pic.twitter.com/hewhbfVRKY -- Socios FC Metz ? (@sociosfcmetz) May 13, 2021

De Goldman Sachs au FC Metz, longue vie au "rebranding"

C'est un parcours de domino à six pièces : Nîmes, Lille, Nantes, Reims, Bordeaux, et désormais Metz. Six pièces historiques du football français qui, tour à tour, sont tombées, entraînant les suivantes dans un même mouvement. Comme les autres, le FC Metz a rejoint le monde du, un terme qui, en version originale sans, signifie simplement le changement de logo, qui tient d'ailleurs souvent plus de l'infographie que du graphisme. Ce jeudi en effet, l'ancien blason du FC Metz, utilisé depuis 1966, a été discrètement retiré des différentes façades du Stade Saint-Symphorien. En attendant une annonce, la nouvelle "identité visuelle" de l'écurie messine circule déjà sur les réseaux sociaux., une Croix de Lorraine rapetissée figure désormais au-dessus d'une version simplifiée du Graoully, le dragon symbole de la ville, qui a au passage pris un sacré coup au charisme. Plus de FC Metz non plus, place au Metz Football Club, une désignation sans doute plus adaptée aux nombreux supporters anglophones de l'institution lorraine. Bref, à Metz aussi, lea pris le pouvoir.En Lorraine, le mode opératoire a été le même qu'ailleurs : rapide, secret et efficace. Il y a un peu moins de deux semaines, le 1mai exactement, le Président du FC Metz, Bernard Serin, annonçait en quelques mots, à la toute fin d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, que le club allaitet que le tout serait dévoilé