Metz et l'Europe, c'est du sérieux ?

Les supporters de Metz peuvent se pincer : oui, leur équipe est cinquième de Ligue 1 et virtuellement propriétaire d'un ticket pour l'Europe la saison prochaine. Mais les Grenats ont-ils sincèrement des raisons de croire que les choses peuvent rester ainsi jusqu'à la fin de la saison ? Faites grimper le Graoully sur la balance.

Nenad Jestrovi? pourrait-il enfin avoir un successeur ? Le 24 août 1999, le buteur serbe inscrivait ce qui reste à ce jour le dernier but européen du FC Metz. C'était à l'occasion d'une finale de Coupe Intertoto perdue sur l'ensemble des deux matchs face au West Ham de Paolo Di Canio et Frank Lampard (2-3). Depuis cette date, la capitale mosellane a connu six relégations, dont une en National (concept pourtant inconnu au cours des 55 saisons consécutives dans l'élite), a découvert ce que pouvait être une municipalité socialiste, a rangé l'illustre Carlo Molinari au musée, a accueilli le TGV et une annexe du Centre Pompidou, a même pu passer un coup de kärcher sur sa cathédrale, alors que le stade Saint-Symphorien s'est doté de nouvelles tribunes en plus d'avoir reçu à deux reprises Johnny Hallyday en concert. Et tout ça, sans même mentionner les passages de Franck Ribéry, Miralem Pjani? ou Sadio Mané sous le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com