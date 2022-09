Metz : c'est pas moi, c'est lui

Elles ne sont pas nombreuses les équipes à pouvoir s'enorgueillir (ou à pouvoir déplorer) d'avoir marqué trois buts dans une rencontre finie à huit joueurs de champ. C'est pourtant ce qui est arrivé au FC Metz, finalement balayé 3-6 par En Avant Guingamp dans l'affiche du lundi soir de Ligue 2. Pourtant, staff ou suiveurs du club préfèrent accabler M. Gaillouste, arbitre au carton rouge facile, plutôt que de se remettre en question. Comme si cela avait une chance de faire avancer le schmilblick.

"Prends ton sifflet et mets-le quelque part, qu'on ne le revoie pas, et oublie-le." László Bölöni, coach du FC Metz

Un "show" réchauffé

À Saint-Symphorien, il est coutume de chanter que la Lorraine est grenat. Lundi, elle a glissé de quelques codes couleurs sur le nuancier Pantone, pour s'orner de rouge. Tout en perdant par la même occasion le sens des nuances. Pas besoin d'être daltonien pour comprendre qu'une contestation faisant suite à un carton jaune, qu'un crampon calé sur l'épaule d'un adversaire ou qu'un tacle les deux pieds décollés attrapant un genou puisse être synonyme d'exclusion. Les règles étaient sur la table et pouvoir compter sur la VAR en Ligue 2 n'aurait pas empêché les retours prématurés au vestiaire de Kiki Kouyaté, Alexandre Oukidja et Danley Jean-Jacques. Trois déraillements qui ont, par la force des choses et à huit Messins contre onze Guingampais pendant plus d'une demi-heure, conduit à une déroute 3-6 alors que le FC Metz menait confortablement 3-1 à la 16minute de jeu.Un simulacre de football qui, malgré les apparences, n'est pas complètement semblable au récent Saint-Étienne-Le Havre et qui a surtout déclenché la colère noire des Mosellans , s'estimant volés par le corps arbitral et M. Gaillouste en premier lieu.