Metz 1997-1998 : "On pouvait vraiment parler d'un jeu à la messine"

On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où Lens et Metz se disputaient un bout de gras auquel ils n'ont plus droit aujourd'hui. Mais si les Sang et Or sont allés au bout de leur rêve, celui des Grenats s'est envolé pour cinq petits buts. À tout jamais ? Neuf des joueurs du club à la croix de Lorraine racontent "l'échec" du FC Metz saison 1997-1998, le plus beau et le plus savoureux de leur carrière.

Le casting :





Philippe Gaillot : arrière capital (31m., 3b.), actuel directeur général adjoint du FC Metz.

Sylvain Kastendeuch : capitaine rigueur (34m., 1b.), actuel co-président de l'UNFP.

Lionel Letizi : gardien du temple (34m.), actuel formateur à l'OGC Nice.

Sylvain Marchal : aspirant défenseur (0m.), actuel entraîneur des U17 du FC Metz.

Frédéric Meyrieu : milieu électrique (32m., 5b.), actuel conseiller municipal au Revest-les-Eaux et formateur au Racing Club de Toulon.

Robert Pirès : idole des jeunes (31m., 11b.), champion du monde et consultant sur M6.

Grégory Proment : jeune pousse (15m.), actuel entraîneur de la réserve du FC Metz.

Cyril Serredszum : passe-plats (14m., 1b.), actuel responsable du recrutement du FC Metz.

Geoffray Toyes : piston de rechange (15m., 1b.), aujourd'hui consultant en immobilier.

1. À la croisée des chemins

Je fais partie des régionaux de cette équipe. Je suis né à Château-Salins, à 60 kilomètres de Metz. J'ai fait toute ma carrière ici, en dehors d'une année. J'ai commencé ma carrière à Metz dans les années 1980, juste après l'exploit de Barcelone. Une belle période, donc, suivie de saisons plus tranquilles. Et puis un nouveau cycle nous a permis de gagner la Coupe de la Ligue en 1996 et de retrouver l'Europe. Et au début de cette saison, j'ai 33 ans, donc j'approche de la fin de ma carrière.Quand je suis parti de Metz en 1990, on s'était promis avec le président Molinari de rester en contact et de réfléchir à un retour. Et quand j'ai choisi de revenir en 1994, même si j'étais évidemment confiant et heureux, il y a forcément eu une interrogation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com