Mettez du respect sur Dijon !

Sous le coup d'une treizième défaite consécutive face à Nice ce dimanche, Dijon poursuit son chemin de croix qui l'amènera en Ligue 2 la saison prochaine. Mais que les supporters dijonnais se rassurent, il y a eu bien pire en Ligue 1 que les piètres résultats des hommes de David Linarès.

Dijon FCOOGC Nice 18/04/2021 à 15h Ligue 1 Diffusion sur

Quinze points en trente-deux matchs, deux victoires, neuf nuls, vingt et une défaites, vingt buts inscrits et cinquante-six encaissés. Les chiffres de la saison dijonnaise, surtout écrits en toutes lettres, donnent le tournis. Après cinq saisons à se maintenir sur le fil du rasoir - dont notamment une 16place arrachée lors de la J38 en 2016-2017, un barrage en 2018-2019 et une saison interrompue au 16rang l'an dernier -, les Dijonnais ont souvent eu chaud aux fesses et retourneront bien cette fois en Ligue 2, sauf retournement improbable de situation ou tremblement de terre. Alors qu'il reste six rencontres avant le baisser de rideau, Olivier Delcourt a déjà tourné la page., avait déclaré le président du club dans un entretien accordé à, avant la