Mettez du respect sur Ciro Immobile !

Lors du quart de finale remporté par l'Italie contre la Belgique, Ciro Immobile s'est fait remarquer pour avoir simulé une blessure avant de fêter le but marqué par son équipe quelques secondes plus tard. Résumer l'avant-centre de la Nazionale à cette action relève de la bêtise.

Immobile, mais bien actif

Alan Shearer est une référence dans l'histoire du football anglais et européen. Auteur de plus de 400 buts dans sa carrière, celui qui a été capitaine desentre 1996 et 2000 pèse au moment de prendre la parole. Et à l'issue de ce Belgique-Italie à l'Allianz Arena de Munich, l'attaquant n'a pas mâché ses mots à l'égard de Ciro Immobile lors d'une séquence avec Thomas Vermaelen devenue virale., accuse Shearer au micro de la BBC."Je suis à l'agonie, je suis à l'agonie !""Je vais bien."Embarrassant, vraiment ?À la vue du score final, force est de constater que l'ancien buteur de Blackburn Rovers a fait fausse route. En réalité, le véritable homme à blâmer dans cette action n'est autre que Vermaelen. À 35 ans, le stoppeur du Vissel Kobe avait logiquement toute l'expérience nécessaire pour faire fi des roulades et cris de l'avant-centre de la Lazio afin de se concentrer sur le déroulement de l'action. Mais non, il a préféré perdre du temps à lever les bras en l'air et se plaindre de la comédie jouée par son adversaire. Dès lors, le Belge se replace avec un temps de retard au moment où Nicolò Barella