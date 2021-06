Messieurs, 6 bonnes raisons de vous mettre au Yoga

Les idées reçues sur le yoga ont la vie dure. Messieurs, voici 6 bonnes raisons de vous y mettre! crédit photo : Shutterstock

Pas assez physique, réservé aux femmes... les préjugés sur le yoga ont la vie dure. Si la discipline est majoritairement féminine, les hommes auraient bien tort de s'arrêter à ce genre d'idées reçues. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à se laisser convaincre des bienfaits de cette pratique. Pour les plus réticents, voici 6 raisons pour changer d'avis !

1.Améliorer ses performances

Le yoga est le complément idéal à d'autres activités physiques. Le travail sur la respiration vous permettra d'augmenter vos capacités pulmonaires, et donc votre endurance. Vos muscles seront mieux oxygénés, un élément essentiel dans la pratique de sports cardio comme le running. Vous renforcerez les muscles de votre ceinture abdominale et de votre dos, et vous développerez les muscles profonds des hanches, ce qui vous sera utile si vous pratiquez des activités qui requièrent stabilité et équilibre comme l'escalade.

2.Prévenir les blessures et aider à la récupération

Beaucoup d'hommes pensent que le yoga n'est pas fait pour eux car ils ne sont pas assez souples, or c'est justement la pratique régulière qui permet de s'assouplir, de renforcer ses articulations en les rendant plus flexibles, diminuant ainsi le risque de blessures lors d'efforts soutenus. Par ailleurs, le yoga est parfaitement indiqué en phase de récupération. Certains sportifs de haut niveau comme Novak Djokovic, LeBron James ou Tiger Woods ne s'y sont pas trompés en incluant la pratique dans leur routine sportive.

3.Développer sa concentration et sa confiance en soi

Outre les bienfaits physiques, la pratique du yoga agit positivement sur l'équilibre psychologique. Vous apprendrez à être plus à l'écoute de votre corps et de vos sensations en travaillant aussi bien la force mentale que physique. Pratiquer le yoga vous apportera la concentration nécessaire à la gestion d'un effort continu en utilisant votre force intérieure.

4.Diminuer son stress et améliorer son sommeil

Le yoga a des effets extrêmement bénéfiques sur le stress et l'anxiété. Pratiqué dans une atmosphère apaisante, il vous libérera de vos tensions. En vous concentrant sur votre respiration et vos ressentis, vous apprendrez à vous focaliser sur le moment présent et arriverez progressivement à prendre du recul sur les situations du quotidien et à mieux gérer vos émotions. Vous serez apaisé, ce qui impactera positivement votre sommeil.

5.Laisser de côté la compétition

Pour les hommes, activité physique rime souvent avec compétition. Le yoga est à l'opposé de tout cela puisqu'il permet de se recentrer sur soi. Pratiquer le yoga vous permettra de vous affranchir de la pression de la performance. Il n'y a ni gagnant ni perdant, et lâcher-prise ne signifie pas laisser-aller. Cette méthode complète pour prendre soin de votre corps et de votre esprit vous permettra d'aller beaucoup plus loin, en douceur.

6.Ashtanga, Vinyasa, Iyengar... il y a forcément un yoga fait pour vous!

Il existe plusieurs formes de yoga possédant chacune ses caractéristiques. Du traditionnel Hatha yoga au yoga Iyengar qui approfondit la technique, en passant par le yoga Ashtanga ou Vinyasa, plus physiques, ou le yoga Bikram qui vous fera sans nul doute transpirer, vous trouverez forcément celui qui vous convient! Et si vous avez peur de vous lancer, sachez qu'il existe désormais des cours s'adressant spécifiquement aux hommes pour débuter le yoga en toute sérénité.

