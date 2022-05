Messi, un peu de baume au cœur

Auteur de son premier doublé en Ligue 1 sur la pelouse de Montpellier, Lionel Messi s'est offert une belle occasion de sourire au bout d'une saison difficile pour lui dans le championnat de France. Deux buts face à un MHSC déjà en vacances qui n'effacent pas une année bien en-deçà des attentes, mais qui laissent espérer du mieux pour la suite de l'aventure de la Pulga dans la capitale.

L'arbre qui ne cache pas la forêt

Il y avait comme une forme de réminiscence de ses années barcelonaises à voir Lionel Messi dribbler aisément Dimitry Bertaud sur son face-à-face, avant de s'offrir son premier doublé sur un terrain de Ligue 1. À voir également l'Argentin tout sourire, alors que s'achève une saison qui l'aura plus souvent vu à la peine que rayonnant aux quatre coins de l'Hexagone. Quelques minutes plus tôt, leouvrait déjà le score sur une projection dans la surface qu'on l'a trop peu vu faire depuis qu'il a enfilé la tunique rouge et bleue. Souvent en maestro plus bas dans le jeu, il s'est cette fois porté vers le but. Avec succès. Une audace qui aurait pu lui permettre de rentrer à Paris avec le ballon du match, si Kylian Mbappé n'avait pas été en position illicite peu après l'heure de jeu.Six tirs, quatre cadrés, 92 ballons touchés, quatre dribbles réussis sur cinq tentés, quatre passes clés (plus haut total parisien) : l'influence de Léo Messi dans le jeu parisien aura rarement été aussi importante qu'à Montpellier depuis ses débuts. Pas dans le rythme de la Ligue 1 tout au long de l'automne, le sextuple Ballon d'Or n'avait été décisif qu'à six reprises à Noël. Pire, l'impression visuelle laissée à chaque sortie faisait peine à voir pour un joueur qui a tant habitué les fans du ballon rond à réaliser des folies chaque week-end, ou presque. Avec ce doublé, le bonhomme facture désormais six buts et treize passes décisives avant le baisser de rideau, samedi prochain face à Metz. C'est évidement moins qu'espéré au moment de le voir poser le pied à l'aéroport du Bourget, le 10 août dernier, malgré une amélioration au fil des mois.Ce match à Montpellier, maîtrisé de la tête et des épaules par Kylian Mbappé et son gang, s'inscrit dans cette continuité. "