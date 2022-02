Messi, tout sauf une pâle copie

Face au Real, Lionel Messi a raté un penalty mais a rendu sa meilleure copie sous la tunique parisienne. Si le sauveur du soir se nomme sans contestation Kylian Mbappé, il ne fait aucun doute que le futur à Paris de Messi est loin d'être gris. Au contraire.

Analyser un match de foot en 2022 est tout sauf une tâche aisée. Ce PSG-Real, qui a débouché sur un succèsdes Parisiens , en est l'exemple idoine. Si Kylian Mbappé n'avait pas sorti une maestria dans le temps additionnel pour battre Thibaut Courtois, qu'aurait t-on dit ? Probablement que Paris avait bien joué. Mais aussi que le plan (défensif) du Real avait parfaitement fonctionné, et qu'avec la disparition de cette règle à l'extérieur, il serait dans des dispositions idéales pour aborder le match retour. Messi ? Il aurait été crucifié sur la place public : comment un septuple Ballon d'or, attendu comme l'élu dans la Ville Lumière, peut trahir son nouveau club en loupant un penalty à ce moment de la saison ? Au coup de sifflet final, on retient forcément le génie et la prestation de gala délivrée par Mbappé. À juste titre. Mais reléguer Messi au rang de génie en perte de vitesse est injuste. Cela en dit long, aussi, sur la façon dont on consomme le football aujourd'hui.Depuis qu'il est arrivé au PSG, Leo Messi est logiquement scruté des pieds à la tête - même si ça ne fait pas beaucoup de chemin à parcourir pour les yeux. Messi marche, touche beaucoup les montants, marque moins qu'Adil Rami en Ligue 1, aurait la tête à Barcelone le jeudi puis serait finalement heureux à Paris le vendredi. À chaque match où il ne marque pas, on s'inquiète : le niveau de la Ligue 1 serait trop haut pour le meilleur joueur de l'histoire ? Peut-être qu'il faudrait tempérer les ardeurs des uns et des autres. Leo Messi ne livre pas la meilleure saison de sa carrière, c'est certain, mais sa montée en puissance au sein de ce PSG-là est indéniable.Face au Real ce mardi en Ligue des champions, n'ayons pas peur des mots :a livré sa meilleure partition sous la tunique des Rouge et Bleu. Les chiffres le disent : Leo Messi a touché face aux Madrilènes 100 ballons, a tenté sa chance à huit reprises, a remporté la moitié de ses duels, a délivré quatre passes clés... Dans le coeur du jeu, l'Argentin a constamment été touché entre la défense et le milieu des Galactiques. Dos au but, il s'est également avéré précieux pour aider le bloc parisien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com