Messi, total récital

Deux buts, deux passes décisives, une justesse technique de tous les instants et une influence sur le jeu toujours grandissante. Dans la lignée de ses dernières sorties, Lionel Messi a livré une prestation impressionnante face au Maccabi Haïfa au sein d'un trio offensif tout feu tout flammes. Ça y est, l'Argentin semble pleinement épanoui dans la capitale.

Sur son 30

Paris colle un sept à Haïfa

C'est certainement à ce genre de performances que rêvaient les milliers de supporters parisiens venus acclamer Lionel Messi à l'aéroport du Bourget, au moment de voir l'Argentin poser le pied sur le sol français pour s'engager avec le PSG. Très libre de ses mouvements, à l'instar de ses deux compères Neymar et Kylian Mbappé, las'est régalée pour sa 50apparition avec Paris dans l'arrière-garde du Maccabi Haïfa, guidant le club de la capitale vers un succès rententissant (7-2). Une performance qui a ravi un Parc des Princes qui aura dû patienter de longs mois avant de voir le génie opérer. Ça valait le coup d'attendre.C'est d'abord d'un extérieur du pied gauche délicieux que Messi est venu ouvrir le score et lancer les hostilités, après une petite vingtaine minutes de jeu. Le début du récital. Une offrande pour Neymar plus tard, l'Argentin remettait ça après un festival à l'entrée de la surface pour faire gronder la porte d'Auteuil pour la quatrième fois déjà, avant même la pause. Arrêtez tout n'en rajoutez plus ? Si, puisqu'après être passé tout proche de son premier triplé en Rouge et Bleu en trouvant la barre – un vieux démon depuis son arrivée dans la capitale – le bonhomme a fait croquer Carlos Soler. Sa deuxièmede la soirée pour donner enfin le sourire à un homme qu'il a croisé à maintes reprises en Liga.Plus largement, dans ce système de jeu où Neymar vient jouer très proche de lui dans l'axe, Messi n'a jamais cessé de combiner, ouvrir des espaces pour lui-même et ses partenaires et de créer un nombre incalculable de décalages. Le voilà désormais à onze buts et douze passes décisives cette saison toutes compétitoons confondues, seul joueur des cinq grands championnats en double double. Quelques jours après son bijou à Ajaccio, le septuble Ballon d'Or continue de réduire l'écart avec Cristiano Ronaldo, qui ne compte désormais plus que neuf buts d'avance au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1. Une avance qui semble de plus en plus insignifiante. "