Messi: sa nouvelle vie à Paris

L'international argentin, Lionel Messi, vient de rejoindre le PSG crédit photo : Shutterstock

L'ex joueur du FC Barcelone vient de signer pour 2 ans au PSG. La ville tout comme l'équipe lui font un accueil triomphal à la hauteur de son talent. Le joueur est d'ailleurs déjà à la recherche d'un logement où s'installer avec sa famille.

Un Messi à Paris

Un accueil digne d'un roi. Dès son arrivée, l'international argentin a pu goûter à l'accueil des supporters. Entre 300 et 500 personnes attendaient sur le tarmac de l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis pour saluer son arrivée, le 10 août dernier. La Tour Eiffel s'est d'ailleurs illuminée en son honneur le soir. Un événement rare, que les supporters du PSG n'avaient pas vu depuis l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic dans le club. Pour faire honneur au joueur, le numéro qu'il portera sur son maillot sera le numéro 30. Celui de Messi à ses débuts comme professionnel, entre 2004 et 2006.

Toute la planète football française gonfle les muscles pour accueillir comme il se doit la super star. Amazon, qui diffusera certains matchs de ligue 1, s'est même offert les services d'un consultant de luxe: Thierry Henry. L'ex-Bleu, et surtout ex-coéquipier de Messi à Barcelone durant 3 ans, décryptera avec finesse le jeu de l'Argentin.

Un investissement rentable

Pour recruter la star de Barcelone, le PSG n'a pas lésiné sur les millions. Ainsi, le footballeur argentin sera rémunéré près de 41 millions d'euros par an pendant deux ans (durée de son contrat). Cela représente 102 millions en tenant compte des impôts. Une somme à laquelle s'ajoute une prime «conséquente» pour la signature. Toutefois, cet investissement colossal est déjà en grande partie remboursé. Le maillot Nike floqué du nom de la star et vendu 150 euros s'est écoulé à 800.000 exemplaires en 24 heures. Cela a rapporté au club 48 millions d'euros, soit près de la moitié de l'investissement initial.

Recherche hôtel particulier à louer

Le sextuple ballon d'or est à ce jour logé dans le prestigieux hôtel Royal Monceau avec toute sa famille. Un palace où l'appartement privé est généralement facturé 15.000 euros... la nuit. Toutefois, Messi ne compte pas s'y éterniser. Selon les informations du Parisien et de BFM, il serait à la recherche d'un logement à louer pour une durée d'un an renouvelable. Cet hôtel particulier pourrait se situer à Neuilly-sur-Seine. La commune héberge déjà bon nombre de ses coéquipiers comme Marco Verratti ou Angel Di Maria. Prix à la location d'un hôtel particulier dans la ville? Entre 25.000 et 45.000 euros par mois pour un bien meublé.

A lire aussi:

Le palmarès des sportifs les mieux payés de tous les temps