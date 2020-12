Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Messi relance le Barça, Grenade se relance à Elche et Villarreal à l'arrêt. par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 13e journée de Liga, le FC Barcelone devait se rattraper face à Levante après leur défaite en championnat à Cadix et leur défaite 3-0 en Ligue des Champions face à la Juventus. C'est chose faite grâce à leur capitaine et numéro 10, Lionel Messi. Après avoir tiré à 9 reprises dans le match, c'est à la 76e minute et au bout de la 10e frappe que Messi trouve le chemin des filets pour permettre à son équipe de gagner et remonter à la huitième place du championnat. Après son début de saison tonitruant et sa descente aux enfers en ne trouvant plus la victoire depuis 5 matches en Liga, Grenade a su retrouver le goût de la victoire à Elche en s'imposant à l'extérieur 1-0. C'est grâce à un but de Suarez Charris à la 42e minute que les hommes de Diego Martinez se sont imposés pour remonter à la 7e place du classement. Dans le haut de tableau, Villarreal chute du podium en faisant match nul au Bétis Seville, après avoir ouvert le score dès la 5e minute par l'intermédiaire de Torres. Villarreal s'est vu rattrapé à la 51e minute par le Bétis sur un but de Ruibal. Les hommes d'Unai Emery descendent à la 4e position du championnat et le Bétis est 9e.