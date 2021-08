Messi : peut-on être heureux quand on pense toujours à son ex ?

Obligé de quitter le domicile conjugale catalan, Messi a dû laisser derrière lui son amour de toujours et semblait vivre dimanche dernier un chagrin d'amour à montrer dans tous les lycées de France. Homme fidèle depuis plus de vingt ans, le voilà déjà dans les bras d'une autre, qui souhaite déjà lui présenter ses supporters ce samedi. Va-t-il mieux vivre sa rupture que Neymar et se consacrer pleinement à sa nouvelle relation ? Quelques éléments de réponse avec un spécialiste des ruptures, le psychologue Marcel Bernier.

Comment traduire ses larmes au moment de quitter Barcelone ?

"La gestion des émotions est un des facteurs pour traverser des épreuves. Le fait que Lionel Messi pleure en quittant Barcelone ça peut montrer qu'il est éprouvé ou souffrant, mais selon moi ça me fait dire que tout va bien. Il vit là un choc, une transition, une perte, il a un deuil à faire et il est en contact avec ses émotions."





"C'est un mythe de penser que quelqu'un qui pleure est en détresse, en dépression ou en train de vivre un moment de faiblesse. Messi semble à l'aise parce qu'il se laisse aller devant les gens alors que c'est un homme plutôt introverti."

Faut-il donc se faire du soucis pour la Puce ?

"Non, c'est un mythe de penser que quelqu'un qui pleure est en détresse, en dépression ou en train de vivre un moment de faiblesse. Messi semble à l'aise parce qu'il se laisse aller devant

Dimanche 8 août 2021, il est midi passé de quelques minutes en Catalogne quand Lionel Messi, fait couler ses larmes sur le pupitre orné de l'écusson du Barça. En pleurs, l'Argentin, arrivé à La Masia en 2000, annonce la voix chevrotante qu'il va bel et bien exporter sa magie et son pied gauche dans une autre contrée. Visuellement, on penserait observer le déchirement d'un homme amoureux de sa compagne depuis plus de vingt ans mais dont la relation est désormais impossible. La parole à Marcel Bernier, psychologue québécois et co-auteur avec Marie-Hélène Simard du livre