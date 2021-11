Messi, Paredes en Argentine : joueurs, clubs et sélections nationales, l'impossible équation

Messi et Parades ont donc pris l'avion vers l'Argentine. Au grand dam du PSG qui encaisse mal le départ de deux de ses joueurs - jusqu'à présent - blessés. Derrière cet épisode, la énième, et pas la dernière, petite dispute entre le foot des clubs et celui des nations. Avec en toile de fond la lancinante question des "priorités" et de savoir qui a le pouvoir.

FIFA first

Leonardo rumine. Quand il ne monte pas au créneau pour défendre son entraîneur face à l'acharnement de la presse, il défend son club face à la suprématie des sélections nationales. Les deux motifs pèsent lourd, surtout en investissement d'image cette saison. Lionel Messi blessé et son comparse Paredes, également en principe indisponible avec le PSG, ont été appelés à rejoindre les rangs de l'pour affronter l'Uruguay et le Brésil., grognait le directeur sportif de la capitale dimanche dansSi le cas des'avère discutable - apparemment il sera bel et bien aligné pour les deux matchs -, en revanche, Paredes se trouve dans une situation plus limite après une blessure au quadriceps de la cuisse gauche synonyme d'un gros mois loin des terrains. Nul doute que d'un point de vue purement entrepreneurial, le PSG aurait évidemment préféré que ce dernier, voire les deux, se rétablissent tranquillement durant la trêve pour être pleinement opérationnels en Ligue 1 et surtout en Ligue des champions. Cette préoccupation est après tout amplement recevable et, sur ce coup, y compris du point de vue de la santé des joueurs, le débat ne peut se résumer à distribuer le rôle du méchant au club parisien.Toutefois, le fond de l'affaire se situe ailleurs : la FIFA a établi, et défend bec et ongles, un règlement en la matière essentiel pour assurer sa prévalence sur le foot mondial, satisfaire les fédérations qui votent à ses congrès, rassurer les gouvernements qui paient pour ses épreuves, et surtout s'assurer que ses diverses compétitions garderont leur prééminence, et donc leur rentabilité (on parle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com