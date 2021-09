Messi-Mbappé : un été doré pour le PSG et le Qatar

Depuis dix ans, le Paris Saint-Germain s'impose comme l'une des réalisations de la diplomatie sportive du Qatar. À moins d'un an et demi du Mondial 2022, l'arrivée de Lionel Messi au PSG cet été n'est pas un cadeau d'adieu, mais simplement une arme supplémentaire pour la stratégie de soft power adoptée par l'émirat du Moyen-Orient. Une ambition géopolitique et sportive, les deux étant liés, et l'envie obsessionnelle de voir le club de la capitale française remporter la Ligue des champions pour offrir une légitimité au Qatar sur la planète foot.

Ce n'est pas tous les jours qu'un petit pays dont la superficie est inférieure à celle de l'Île-de-France accueille deux légendes vivantes du foot. Le 17 novembre 2005, Pelé, chemise bleu ciel sur le dos, et Diego Maradona, vêtu d'un ensemble blanc nacré, apparaissent côte à côte à Doha, où ils partagent pour la première fois la même scène en dehors de l'Amérique du Sud à l'occasion de l'inauguration officielle de l'Aspire, la toute nouvelle académie sportive d'excellence du Qatar. Une installation gigantesque de 290 000 mètres carrés, la plus grande de ce type au monde, qui a coûté à l'État plus d'un milliard de dollars et dont l'objectif est de "fabriquer" le plus grand nombre de champions du monde. Les deux stars font partie des invités d'honneur, aux côtés de Jack Rog, alors président du comité olympique ou encore des anciens athlètes marocains Said Aouita et Hicham El Guerrouj, à une époque où ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la géographie sont incapables de placer l'émirat du Moyen-Orient sur une carte ou bien de nommer sa capitale.Reste que Pelé et Maradona sont bluffés, comme en témoigne l'intervention du premier :Une reconnaissance flatteuse pour les Qataris, soucieux de développer un projet sportif de plus en plus ambitieux, notamment à travers le football. Seize ans plus tard, il n'est plus question d'envoyer du rêve aux plus grands noms du ballon rond, mais de les "posséder" en les attirant au PSG, le club du Qatar depuis 2011. En cela, l'arrivée cet été de Lionel Messi dans la capitale française -- et dans la même veine le non-transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid -- est