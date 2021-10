Messi, le verre à moitié plein

Invisible ou presque pendant plus d'une heure alors que son équipe encaissait les coups les uns après les autres, Lionel Messi est sorti de nulle part pour sauver les miches d'un PSG très décevant face au RB Leipzig (3-2). Un doublé en quelques minutes, son premier dans la capitale, qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de gratter un deuxième succès dans cette phase de poules de Ligue des champions. Pas de quoi estimer que la fusée est pleinement lancée pour autant.

Influence limitée

Les supporters parisiens l'avaient laissé sur une prestation quelconque et la première défaite de la saison à Rennes, avant la trêve internationale. Seize jours à attendre de voir à nouveau le génial argentin dans une tunique rouge et bleue, pour se convaincre encore un peu plus que tout cela est bien réel. Après la frustration de le voir louper encore un match contre Angers, trêve internationale étirée oblige, le n°30 se devait de régaler, d'autant plus en l'absence de Neymar. Une soirée qui débute avec un geste fou cinq minutes à peine après le coup d'envoi, Messi éliminant son vis-à-vis d'un grand pont en se retournant pour se projeter dans le camp adverse. Tout le Parc des Princes a alors imaginé assister au début d'un premier véritable festival dedans son nouveau stade. Spoiler : il n'en sera rien, ou en tout cas pas dans ces largeurs.Malheureusement, Léo n'aura pas profité de la scène brillante de l'Europe pour lever les doutes qui subsistent depuis son atterrissage dans la capitale. Pas toujours flamboyant depuis ses débuts à Reims, l'Argentin n'a clairement pas le même impact dans le jeu que de son temps à Barcelone. En témoigne notamment le fait qu'il n'ait pas délivré la moindre passe clé face au RB Leipzig, ne réussissant qu'un seul des quatre centres qu'il a tentés. Peu impliqué défensivement, comme à son habitude, il n'a guère brillé balle au pied.Surtout, Messi a régulièrement disparu pendant de (très) longues séquences du jeu parisien, alors que ses copains galéraient dans l'entrejeu. Aligné en sentinelle, Marco Verratti a été totalement pris par le pressing tout terrain des taureaux ailés. Seulement voilà : en l'absence de Neymar, l'Argentin est resté très haut sur le terrain aux côtés de Kylian Mbappé, se refusant à venir prêter main forte dans la construction du jeu. Et face au faible nombre de ballons offensifs à disputer