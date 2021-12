Messi, le mauvais rêve

Qui aurait pu croire que Lionel Messi galèrerait autant à se mettre au diapason de la Ligue 1 et qui se risquerait vraiment à prédire que l'Argentin ne se réveillera pas ?

L'épreuve des poteaux

Si quelqu'un avait dit début août, lorsqu'il a posé le pied à Paris dans une ambiance d'arrivée de Dieu sur Terre, que Lionel Messi terminerait la première partie de saison avec un minuscule but au compteur, on lui aurait sans doute répondu. Ça paraissait impossible. Quand bien même la Pulga aurait eu du mal à apprivoiser le championnat de France, il y aurait eu ici ou là un penalty, un coup franc, un éclair de génie, un deuxième ballon un peu chanceux, une frappe hasardeuse, un adversaire qui se liquéfie et qui lui donne l'occasion de caler un triplé pour gonfler ses statistiques... Mais non, rien de tout ça, que dalle. Juste un petit but, mignon comme tout, contre Nantes, comme il les affectionne : le champ libre, dans l'axe, pas attaqué, aux 25 mètres, enroulé pied gauche, petit filet. S'ajoutent à cet unique petit bijou, quatre passes décisives dont trois contre l'équipe la plus friable de cette saison, Saint-Étienne. Faut le dire comme ça se présente : Lionel Andrés Messi Cuccitini en chie en première division française.Un bilan peu jojo qui a même quelque peu terni son 9000e Ballon d'or : ses stats en Espagne et sa Copa América faisaient tranquillement passer la pilule jusqu'à la fin des vacances scolaires, mais c'est devenu plus difficile à digérer quand il s'agissait de lui remettre alors qu'il venait de passer trois mois à souffrir face aux défenseurs du cinquième championnat d'Europe. Si le Paris Saint-Germain n'avait pas, cette saison, la force et la faculté de réussir à gagner des matchs mal engagés et souvent indigestes dans le contenu, d'aucuns pourraient facilement s'aventurer à parler de catastrophe industrielle en cours. Ce qui, soit dit en passant, ne serait pas un drame non plus, ça peut arriver de ne pas réussir partout où on passe, de ne pas trouver sa place dans un collectif ou de décevoir les attentes. Mais c'est un autre sujet, revenons-en au terrain.Au-delà des chiffres, il y a une impression visuelle étonnante, désagréable et tenace depuis que Messi foule les pelouses de l'Hexagone le week-end : tout le monde voit un joueur avec peu d'impact