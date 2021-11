Messi, le Ballon dort

Vainqueur du Ballon d'or 2021, Lionel Messi a remporté ce lundi son septième globe doré. Une distinction supplémentaire pour l'armoire à trophées de l'Argentin, mais une déception certaine pour le monde du football. Signe, certainement, d'une récompense attribuée par défaut.

Les critères de la subjectivité

Il n'a fait trembler que les filets d'Alban Lafont en Ligue 1

Après (seulement) deux ans d'attente, le voilà de retour. Le smoking ajusté et le sourire figé, Lionel Messi vient d'être sacré Ballon d'or 2021, au terme d'une soirée aussi longue que prévisible. Une annonce qui, si elle n'a surpris personne, en a malgré tout agacé beaucoup. Et à juste titre.Les années 2010 ont marqué la fin de la symbolique Ballon d'or. Accaparée par la voracité de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la récompense désignant le meilleur joueur sur une saison s'est muée en bataille rangée, entre deux spécimens aux performances stratosphériques. Pourtant, en 2018, avec l'élection de Luka Modrić, les cartes semblaient enfin rebattues. Libéré de cette emprise souvent tendancieuse, le Ballon d'or allait enfin pouvoir s'ouvrir à un nouveau chapitre. Mais en 2019, et désormais 2021, force est finalement de constater que rien n'a vraiment changé. Car sans être une scandaleuse usurpation, le triomphe de Leo Messi a légitimement de quoi interroger. En effet, si les succès du FC Barcelone en Coupe d'Espagne, de l'Argentine en Copa América et le titre de(30 buts en Liga) acquis la saison dernière ne souffrent aucune contestation, ils restent malgré tout bien maigres dans la besace d'un prétendant à la victoire finale. En club,s'est ainsi embourbée dans des prestations moyennes, voire plus, depuis près de deux ans. Le poids de l'âge n'aidant pas, il n'a pu que colmater les brèches du naufrage sportif barcelonais et assister, impuissant, à une nouvelle élimination prématurée des siens en Ligue des champions. Cette fois dès les huitièmes de finale par le Paris Saint-Germain.Une trajectoire que son arrivée, au PSG justement, n'a guère permis de redresser. Reflet de l'aboutissement marketing du projet QSI, l'attaquant rencontre toutes les peines du monde une fois sur le terrain. Quatre buts et trois passes décisives depuis le 29 août dernier, pour celui qui n'aura finalement fait trembler que les filets d'Alban Lafont en Ligue 1. Et pour ne rien arranger, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com