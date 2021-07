Messi, la bosse de fin

L'Argentine rêve de voir son numéro dix soulever la Copa América après la finale contre le Brésil de Neymar au Maracanã (dimanche à 2h du matin). L'occasion pour l'Albiceleste de mettre fin à 28 ans sans trophée majeur. Pour la Pulga, c'est peut-être la dernière opportunité de gagner un titre avec sa sélection après quatre finales perdues. Grâce à des performances hallucinantes et surtout un caractère plus affirmé, le capitaine a cette fois-ci fait taire toutes les critiques et mis tout un pays à ses pieds avant d'affronter le boss final.

Il y a quelque chose dans l'air. Tout le monde semble le penser plus ou moins secrètement, mais personne ne le dit vraiment. Parce que sinon, ce seraitcomme le répètent souvent les Argentins. Comprendre : porter malheur. Dans un pays superstitieux à l'excès, ne surtout pas dire que tout semble réuni pour que ce soit le moment. Son moment. Enfin.La finale va se jouer au Maracanã. C'est là qu'il a connu sa plus grande désillusion, son rêve mondial brisé en 2014 sur une frappe de Mario Götze. L'adversaire ? Le Brésil. Le plus beau et grand rival. Celui qui lui aurait presque volé, selon ses dires, une demi-finale continentale il y a deux ans en raison d'un arbitrage jugé très défavorable. Son pays ? Particulièrement affecté en ce moment par la pandémie et toujours inconsolable après la disparition subite de Diego Maradona en novembre dernier. Tout est là. L'opportunité d'avoir une revanche romanesque, d'obtenir enfin la reconnaissance définitive des siens et pouvoir offrir cette joie à son peuple qui atténuerait tant de frustrations et de tristesses.C'est que ce numéro dix semble différent.La question barrait la une du quotidien sportif argentinen milieu de semaine. Avec quatre réalisations et cinq passes décisives en six matchs, le sextuple Ballon d'or domine tous les tableaux statistiques de cette Copa América.est impliquée sur plus de 80% des buts de sa sélection depuis le début du tournoi., tempère Ariel Senosiain, commentateur de l'sur TYC Sports.