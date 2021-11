Messi, l'erreur de casting ?

La question peut paraître incongrue au vu de l'aura et du talent incomparable du joueur, et pourtant. Depuis son arrivée à Paris, Lionel Messi n'apporte que frustration et nœuds au cerveau, entre deux éclairs de génie bien trop disparates. Un bien faible impact sur le jeu de sa nouvelle équipe qui a sauté aux yeux de tous mercredi soir à l'Etihad Stadium : à chaque fois que l'Argentin s'est refusé à la moindre course sans ballon, tout en ne réussissant pas grand-chose les rares fois où il l'avait dans les pieds.

Star system

Dès sa signature à Paris cet été, Lionel Messi était parfaitement conscient de l'effervescence immense engendrée par son arrivée. Pendant trois jours, ce sont plusieurs centaines de supporters qui se sont massés au Bourget dans l'espoir de voir atterrir l'Argentin dans la foulée de l'annonce de la fin de son aventure en Catalogne. Une attente à la hauteur de l'aura de la. Mais surtout bien loin des doutes que cette arrivée soulevait déjà sur l'identité du futur Paris Saint-Germain.La question qui brûlait toutes les lèvres était alors : comment faire jouer ensemble Messi, Neymar et Mbappé, voire Di María ? Qu'importe après tout, au vu des noms couchés sur le papier, le résultat serait forcément exceptionnel. Plus de trois mois plus tard pourtant, Mauricio Pochettino cherche toujours une réponse à une interrogation devenue existentielle pour le club de la capitale. Des difficultés particulièrement criantes mercredi soir sur la pelouse de l'Etihad et qui ne sont finalement guère surprenantes : depuis plusieurs saisons déjà, ce PSG-là bégaye sérieusement dès qu'on lui parle d'équilibre collectif, de repli défensif ou de contre-efforts. Pendant ce temps, de l'autre côté des Pyrénées, Léo Messi avait déjà laissé de côté l'idée d'aider ses copains à la perte du ballon avec le Barça. De fait, le trio ne pouvait pas remédier à la situation., assurait d'ailleurs Messi dans une interview pourle mois dernier.