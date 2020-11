So Foot • 24/11/2020 à 06:00

Messi, l'amour à bout de souffle

Plus les années passent, plus l'évidence saute aux yeux. Après seize saisons consécutives passées à honorer le maillot du FC Barcelone, cette saison 2020-2021 de Leo Messi ressemble inexorablement à la dernière que l'Argentin compte passer dans son club formateur. Ce soir à Kiev, Messi n'est même pas du voyage. Désormais, la question n'est plus de savoir si La Pulga va rester, mais plutôt de comprendre pourquoi le sextuple Ballon d'or va partir. Et tant pis pour les romantiques.

Assailli par une horde de journalistes à la sortie de l'aéroport de Barcelone où il vient de rentrer de la trêve internationale, Leo Messi ne passe plus par quatre chemins pour exprimer sa frustration. Le sextuple Ballon d'or vient à peine de passer un bon moment en deux semaines avant la sélection argentine qu'il doit déjà remettre le nez dans la mouise en Catalogne et se préparer à un rendez-vous crucial dans sa survie en Liga contre l'Atlético de Madrid. Qui l'aurait cru cinq ans auparavant ? Pas José Carlos Unzué., décrit l'ancien entraîneur adjoint du Barça entre mai 2014 et mai 2017, mais aussi entraîneur des gardiens Lire la suite de l'article sur SoFoot.com