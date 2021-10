Messi et Sampaoli, un long dimanche de retrouvailles

Sur le papier, tout semblait devoir coller entre le sextuple Ballon d'or et le coach marseillais. Trois ans après avoir raté leur Graal commun avec la sélection argentine au Mondial 2018, les deux hommes se retrouvent en tant qu'adversaires lors d'un Clásico qui s'annonce bouillant.

OMPSG 24/10/2021 à 20h45 Ligue 1

"Si tu as Messi dans ton équipe, tu es quasiment sûr de gagner"

Caramba, encore raté ! 30 juin 2018. Sur la pelouse de la Kazan Arena, l'Argentine sort sans gloire d'une Coupe du monde qu'elle a traversée comme une ombre. Martyrisée par les fulgurances de Kylian Mbappé et la frappe de bâtard de Benjamin Pavard, l'quitte la Russie la tête basse. Un échec qui est d'abord celui de deux hommes. Leo Messi, vivement critiqué au pays et accusé d'avoir voulu lui-même constituer l'équipe autour de ses amis. Comme souvent, Gary Lineker est incisif. Il twitte :Mais aussi Jorge Sampaoli, qui n'a jamais su imposer sa patte, ni apprivoiser un vestiaire et un contexte compliqué. Pour l'entraîneur de l'OM, c'est un échec cuisant et un rêve qui s'achève brutalement. Pour celui qui, enfant, enregistrait des consignes imaginaires à des joueurs avant la finale d'un Mondial :Raté. Sampaoli connaît le premier vrai échec de sa carrière professionnelle. Chronique d'une mort annoncée.Quand learrive à la tête de la sélection un an plus tôt, celle-ci vit une mauvaise Lire la suite de l'article sur SoFoot.com