"Mes vrais potes de vestiaires n'ont jamais changé"

Passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, désormais installé au Macarthur FC en Australie, le milieu de terrain Loïc Puyo (32 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Pour ce sixième volet, il est question de l'entourage des joueurs, mais aussi de leur vie de couple.

Trouille et corner à deux

"On dit que le foot est un monde d'hypocrites et d'égoïstes. J'ai connu ce genre de mecs, surtout à Angers. Mais dans l'ensemble, je suis très heureux d'avoir pu faire ces rencontres."

Chez les footballeurs comme en amour, mieux vaut être seul que mal accompagné. De mon côté, j'estime que je peux être fier de ceux qui m'entourent. Peut-être aussi parce que je n'ai jamais été un joueur vraiment. Je n'ai jamais vraiment ressenti de mauvaises intentions à mon égard. Pour ce qui est de ma famille, j'ai toujours été encouragé sans être oppressé. Le fait qu'aucun Puyo n'ait joué au foot, même à bas niveau, a sans doute aidé. Je me souviens avoir joué en jeunes avec des copains qui étaient écrasés par leurs papas, sans doute frustrés de leur carrière avortée et qui rejetaient toute leur frustration sur leurs fils. Ce qui donnait lieu à des scènes parfois gênantes, voire humiliantes. Mes parents assistaient, eux, à tous mes matchs. Mais je ne les ai jamais entendus me dire quoi que ce soit, ou faire des réflexions à mon éducateur.À treize ans, j'avais signé un contrat avec Bastia, lequel me permettait tout de même de rester un an de plus à Orléans. Lors de cette année orléanaise avec mes potes, je ressentais la trouille : quitter le cocon familial et mes copains m'effrayait. Mes parents m'avaient toujours soutenu dans mon aventure et à quelques mois de partir, nous avons eu une grande discussion accompagnée de pleurs. Nous nous sommes rendu compte que l'on commettait sans doute une erreur. Je me suis finalement rétracté, et mes parents ont appelé le club pour leur demander de rompre le contrat. Le club de Bastia a été très compréhensif, et tout s'est bien fini. D'autres parents auraient sans doute poussé leur enfant à partir, contre son gré. C'est le parfait exemple du comportement que mes parents ont toujours eu avec moi.Mon cousin Nicolas a aussi été très présent dans mon évolution, il a toujours su me convaincre de croire en moi et m'a parfois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com