Merci qui ? Merci Keylor Navas

Bonne nouvelle pour le PSG : il a peut-être trouvé la recette contre la remontada. Et cette dernière ne contient en réalité qu'un seul ingrédient : Keylor Navas. Immense en première période face au Barça, l'ancien portier du Real Madrid a certainement évité bien des déboires à son équipe, notamment en repoussant un penalty de Lionel Messi. Plus qu'un gardien, Navas a été un médicament qui a permis de calmer la crise de panique qui pointait son nez dans les rangs parisiens.

Paris se qualifie en quarts dans la douleur

Un Messi et un saint

Le 8 mars 2017, il n'avait fallu que trois petites minutes à Kevin Trapp pour foirer son intervention, encaisser le premier pion de Luis Suarez et lancer le Barça vers l'un des plus grands renversements de l'histoire du football. Deux ans plus tard contre Manchester United, le grand Gigi Buffon avait fait encore mieux avec une boulette mémorable précipitant la chute des siens. Une nouvelle fois large vainqueur et séduisant à l'aller il y a trois semaines, Paris a bien évidemment proposé une prestation faite de genoux qui s'entrechoquent et de palpitant qui grimpe dès les premiers instants mercredi soir au Parc des Princes face à un Barça à la hauteur de son statut. À une différence près : cette fois le PSG a trouvé l'antidote. Son nom : Keilor Antonio Navas Gamboa.Après coup, Marquinhos rappelait à tout le monde la définition d'un euphémisme en se fendant d'un "". Et il fallait bien ça pour sauver une équipe torpillée de toute part par lesau cours des 45 premières minutes, avec neuf frappes cadrées concédées. Un triste record pour le PSG en Ligue des champions au XXIsiècle. Le gardien costaricien facturait ainsi déjà huit parades à la pause, auxquelles il en ajoutera une pour le plaisir à vingt minutes du terme en sortant une tête de Busquets sur corner. Surtout, il ne lui a fallu qu'une petite dizaine de minutes pour entrer dans la tête d'Ousmane Dembélé, qui n'a fait que buter sur l'ancienAprès avoir dégoûté le Français, Keylor a ensuite pu s'attaquer à un plus gros poisson. Pour son quinzième face-à-face avec Lionel Messi, il a pris son traditionnel pion sans broncher, sur une illumination