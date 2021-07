Merci pour ce moment, la Suisse !

On leur promettait l'enfer face aux champions du monde ? DD et sa bande ont vécu un cauchemar en huitièmes de finale. Les Espagnols pensaient s'en sortir facilement avec l'absence de Granit Xhaka ? Loin de là, tant les Suisses ont fait preuve d'une solidarité admirable avant de s'incliner aux tirs au but contre la Roja. Si elle était quasiment considérée comme un paillasson après une phase de poules décevante, la Suisse a redoré son blason en livrant deux batailles épiques dans la peau de l'outsider. Rien que pour ça, bravo la Nati !

Un plafond brisé, une Nati décomplexée

La Suisse a remis ça. Cinq jours après avoir fait la nique aux Bleus au bout d'une soirée épique, la, qu'on aurait pu penser lessivée après 120 minutes de combat et un exploit, a cette fois fait trembler l'Espagne. Mieux, elle a pensé que le destin était de nouveau prêt à lui sourire, et que le dernier carré de l'Euro allait devenir réalité. Mais non. Les potes de Yann Sommer n'ont pas été aussi cliniques aux 11 mètres, ce vendredi soir à Saint-Pétersbourg, laissant filer le rêve d'une demi-finale dans une séance de tirs au but où seul Mario Gavranovi? a battu Unai Simón. Voilà, c'est fini. Un lot de consolation ? Oui, cette Suisse version 2021 ne tombera pas aux oubliettes, en tout cas pas tout de suite. Pas loin d'être considérée comme un paillasson après un premier nul décevant contre le pays de Galles (1-1) puis une gifle contre l'Italie (3-0) au cours d'une phase de poules triste à souhait - et sauvée par un succès face des Turcs à la rue (3-1) -, la bande de Vladimir Petkovi? a changé de visage dans les matchs qui comptent. Comme des grands, ou presque.De l'autre côté des Alpes, cette semaine est à ranger dans les livres d'histoire de la. Les blagues sur la neutralité des voisins helvètes, habitués à traverser les compétitions majeures sans marquer les esprits, se feront peut-être plus rares dans les prochaines années. Après trois huitièmes de finale en sept ans (Mondial 2014 et 2018, Euro 2016), la Suisse a brisé un plafond de verre dans cet Euro itinérant qui l'aura vu énormément voyager (Bakou, Rome, Bakou, Bucarest, Saint-Pétersbourg, bonjour l'empreinte carbone...). En montrant la porte aux champions du monde lundi dernier, les Suisses ont pu se glisser en quart de finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis... 1954, année de la Coupe du monde à la maison.