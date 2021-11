Merci le LOSC !

À une journée de la fin de la phase de poules, Lille pointe à la première place de son groupe et peut rêver d'un ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. En attendant une possible récompense à Wolfsburg dans quinze jours, le LOSC a le mérite de se monter à la hauteur dans une compétition que l'on pensait trop grande pour lui.

"On fait honneur à la compétition"

Il faut croire que cette équipe du LOSC est taillée pour les soirées de gala. À la peine en championnat, où ils ont connu plusieurs cruelles déconvenues depuis le début de saison, les Dogues le sont moins sur la scène européenne, où la Ligue des champions est une bouffée d'oxygène. Ce n'était pourtant pas gagné pour le champion de France, qui comptait seulement deux points après trois journées. Oui, mais tout a changé en l'espace de trois semaines, entre le succès de prestige sur la pelouse du Séville FC (1-2) et celui de ce mardi soir contre le RB Salzbourg (1-0). Les esprits moqueurs ont rangé leurs quolibets, le LOSC est au rendez-vous. À une journée du terme de cette phase de poules, les Lillois sont assurés de retrouver les frissons des soirées européennes à la fin de l'hiver, au mois de février, sans encore savoir s'ils devront basculer chez la petite sœur, la Ligue Europa, ou s'ils auront le luxe de faire partie des seize meilleures équipes du continent pour la première fois depuis 2007 et une double confrontation perdue contre le grand Manchester United. Reste qu'après cinq rencontres, le club nordiste fait honneur à son statut de tête de série en pointant à la 1place d'un groupe G homogène et très serré. Rien n'est encore gagné, mais il faut l'en féliciter.Il ne faut également pas bouder son plaisir d'écrire ces mots un soir de novembre ni même de répéter cette douce statistique : les clubs français restent sur dix-sept matchs européens d'affilée sans perdre, ce qui était encore inimaginable à lire quelques mois plus tôt. Lille est probablement le symbole de ce récent renouveau, le champion de France se montrant à la hauteur dans une compétition où les victoires sont habituellement réservées au PSG, et parfois à Lyon et à Monaco. Les mauvaises langues diront que le tirage au sort avait été clément avec la bande de Jocelyn Gourvennec, ce qui n'est pas faux, mais elles auraient été les premières à s'indigner d'un énième fiasco.