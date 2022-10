Merci Franck Ribéry, c'était bon

Dimanche 22 août 2004, le musée Munch d'Oslo signale le vol de Le Cri et La Madone, deux tableaux du peintre norvégien. Le même jour à plusieurs centaines de kilomètres de là, il était permis de douter que l'un deux s'était retrouvé par miracle sur ce terrain entre un des bras de la Moselle et l'autoroute A4. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il s'agissait en réalité d'un des premiers coups de pinceaux de Franck Ribéry. Un artiste qui tire sa révérence après 18 années de football professionnel.

Le soleil déclinant, celui qui oblige à se servir de ses paluches comme d'une visière, est aveuglant. Mais pas plus que l'amour. Pour un ado de 14 ans, ce dimanche présentait tous les ingrédients nécessaires pour faire d'un premier match au stade un souvenir impérissable. C'est l'Olympique lyonnais, le triple champion de France en titre, qui se présente ce jour-là à Saint-Symphorien, avec Elber, Govou, Essien et Caçapa dans le onze de départ. En face, une équipe messine joueuse, guidée par Jeannot Fernandez et incarnée des gars du cru comme Borbiconi, Proment, Obraniak ou Renouard, encore rassurée par sa 14place la saison précédente et voulant oublier sa descente en Ligue 2 survenue deux ans plus tôt. Lorsqu'on est calé en Tribune Ouest, quelques rangées au-dessus de la Horda Frenetik, la pelouse prend une allure de théâtre d'ombres, les jambes des joueurs s'étirant et le contre-jour laissant planer un doute sur l'identité de ceux-ci. Pourtant, un se détachera rapidement au point de devenir un point ineffaçable dans les rétines. Il porte le numéro 10, flotte dans son maillot grenat et virevolte dans son couloir droit. Ce garçon de 21 ans s'appelle Franck Ribéry. Et grâce à lui, impossible d'oublier sa première sortie au stade.Quinze jours plus tôt après une victoire contre Nantes à domicile (1-0),avait bien noté dans ses pages la prestations de ce petit gars, chipé gratuitement à Brest (en National) au nez et à la barbe du FC Nantes et de l'Ajax, ramené en voiture en Lorraine par Fernandez en personne. Pour sa première en Ligue 1 et dans le monde pro, Ribéry avait réalisé un festival et délivré une passe décisive à Richard Socrier, l'autre recrue estivale. Alors forcément, les fans grenats étaient curieux de voir si ce petit phénomène pouvait confirmer dans la foulée. Ils ne seront pas déçus et devront même s'arracher de leur siège dès la demi-heure quand l'ailier, décalé par Hervé Tum, arrête le temps. Une fresque que décrira