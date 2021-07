Mercato : le bilan du premier mois

Officiellement ouvert depuis le 9 juin, le mercato d'été nous apporte quotidiennement depuis un petit mois son lot de rumeurs, de mouvements plus ou moins surprenants, de spéculations en sous-marin et de hype en attendant le retour du football de club. À mi-parcours, premier bilan des transferts qui ont déjà défrayé la chronique, des tendances et des trucs qui ont eu le mérite de retenir notre attention.

Le transfert le plus cher

THE WAIT IS FINALLY OVER. @ManUtd ? pic.twitter.com/k4rEbNYmdg -- Jadon Sancho (@Sanchooo10) July 24, 2021

Le fait marquant

On allait finir par croire que ce transfert n'arriverait jamais, à force de le voir annoncé depuis deux-trois mercatos sans jamais qu'il ne se réalise. Mais bien aidé par la baisse globale du marché causée par la difficile année Covid que viennent de traverser les clubs, Manchester United a fini par se l'offrir, son Jadon Sancho. Le gamin de Camberwell, quartier du sud de Londres, formé à Manchester City et fan de Chelsea quand il était gamin, assure avoir réalisé un rêve en signant à United. Mauvaise foi mise de côté, ça ressemble à un sacré coup pour les, qui étaient déjà à deux doigts de rapatrier l'électrique ailier anglais d'Allemagne l'été dernier, pour nie, plus que les 85 millions d'euros déboursés ce coup-ci (plus de 120 millions d'euros étaient réclamés par le BvB). Presque un bon prix pour l'un des meilleurs joueurs du continent, qui facture 49 buts et 60 passes décisives toutes compétitions confondues ces trois dernières saisons avec les Schwarz-Gelben. Fernandes, Rashford, Greenwood, Cavani, Martial, Diallo, l'immense Lingard et maintenant Sancho, ça commence doucement à faire flipper, cette force offensive desGianluigi Donnarumma, Sergio Ramos Lire la suite de l'article sur SoFoot.com