Men in Oblak

Impérial et auteur de quelques parades extraordinaires, Jan Oblak est l'un des grands artisans de la victoire de l'Atlético à Old Trafford face à Manchester United (0-1), synonyme de qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions pour les Colchoneros. De quoi faire oublier son début de saison compliqué et rappeler qu'il est bien l'un des meilleurs gardiens du monde.

Oblak panther

Le duel - et les débats qui vont avec - entre Gianluigi Donnarumma et Édouard Mendy pour savoir lequel des deux méritaient le plus le trophée Yachine, qui a finalement atterri dans les mains de l'Italien , ont fait oublier l'identité de celui qui complétait le podium. Son nom ? Jan Oblak. Et le portier slovène a rappelé lors de ce huitième finale retour de Ligue des champions contre Manchester United à Old Trafford pourquoi il méritait sa place. Et pourquoi il ne faut jamais oublier de le citer au moment d'ouvrir un débat sur l'identité du meilleur gardien du monde.Anthony Elanga pourra revisiter un classique et dire après cette rencontre : "". Car lorsqu'il reprend en première intention un centre au premier poteau de Bruno Fernandes, l'ailier suédois ne s'attendait pas à voir le gardien slovène détourner sa frappe. Et encore moins de la sorte puisque Jan Oblak a repoussé le cuir avec sa tête. Un coup de chance ? Un bon placement ? Probablement un peu des deux. Quoi qu'il en soit, cet arrêt après 12 minutes de jeu permet à l'Atlético de ne pas être mené et d'être obligé de changer un plan de jeu bien établi. S'il a eu un peu de réussite sur cette parade, l'ancien du Benfica Lisbonne n'a pas eu besoin de sa bonne étoile pour repousser une frappe puissante de Bruno Fernandes juste avant la pause ou encore un coup de boule de Raphaël Varane en fin de match. Et comme un symbole, c'est avec le ballon dans ses mains, après une énième sortie aérienne sur corner, que l'arbitre siffle la fin de la rencontre.Unqui fait du bien à l'Atlético et à Jan Oblak qui vit probablement sa moins bonne saison sur le plan individuel depuis qu'il est arrivé chez lesen 2014. À l'image du match aller où il n'a pas été impérial sur le but d'Anthony Elanga. D'ailleurs les chiffres ne trompent pas puisque celui qui a été élu meilleur gardien de Liga à cinq reprises a déjà encaissé 9 buts en 8 rencontres de C1 (2 clean sheets) et 36 en 28 rencontres de championnat Lire la suite de l'article sur SoFoot.com