Memphis Depay, le bonheur est en sélection

Décevant avec le Barça depuis quelques semaines, Memphis Depay compte sur la sélection pour se remettre d'aplomb. Ça tombe bien, l'ancien Lyonnais est en train de tout casser avec les Oranje.

Une panne récurrente

Son but face au Celta de Vigo au stade Balaídos samedi dernier n'est qu'un arbre qui cache une forêt. Certes, Memphis Depay a inscrit son 6pion de la saison en Liga, mais le Néerlandais n'a pu une nouvelle fois éviter la débâcle de son équipe, finalement rejointe dans le temps additionnel (3-3). Un air de déjà-vu, puisque lesavaient également concédé le nul face à Alavés malgré une réalisation du Batave la semaine précédente (1-1). Un constat se vérifie semaine après semaine : alors que les résultats du Barça sont loin d'être à la hauteur (9à 11 points du leader, la Real Sociedad), Depay n'arrive pas à tirer son club vers le haut lorsque la situation se gâte. Présenté comme le leader d'attaque depuis le départ de Lionel Messi et les blessures à répétition d'Ousmane Dembélé, Kun Agüero et Ansu Fati, le numéro 9 catalan ne fait pas tout à fait honneur à son statut, lui qui avait fortement insisté auprès des dirigeants lyonnais pour rejoindre l'Espagne dès janvier 2021. Le constat reste le même en Ligue des champions (aucun but), où le Barça doit batailler pour sa qualification (2avec deux points d'avance sur Benfica).Si ses statistiques sont correctes depuis ses débuts (6 buts en 13 matchs de Liga), Memphis ne répond pas encore totalement aux attentes des, qui veulent voir leur arme offensive numéro un faire plus pour sortir le club catalan du bourbier, alors que le joueur est resté muet un mois (entre le 29 août et le 26 septembre). Une disette qui n'est pas la première pour le joueur de 27 ans, habitué aux trous d'air en club depuis ses débuts chez les professionnels. Au PSV, le gamin a seulement marqué deux fois entre août 2012 et août 2013, avant de connaître une nouvelle période de disette fin 2013 puis début 2014. Même refrain à Manchester United, où le calvaire a duré 18 mois (deux pions). Le constat est encore plus flagrant lors de ces quatre saisons et demie sous la tunique de l'OL. Débarqué en janvier 2017 avec une étiquette "d'espoir en quête de reconnaissance" après le fiasco chez les, Memphis n'a pas connu que des jours heureux dans le Rhône.