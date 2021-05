Memphis Depay et Rayan Cherki vous souhaitent un joyeux OL

Personne n'a fait de cadeau aux Lyonnais, ni eux, ni les autres. Pourtant, ce sont bien eux qui ont fini par enguirlander les espoirs de titres monégasques pour mieux se relancer pour la course à la Ligue des champions.

Une vanne à cinq balles

Les traditions ont la peau dure, surtout du côté de l'OL. Et la sortie au stade Louis-II de Monaco a été l'occasion de le rappeler. Dimanche, la famille lyonnaise était réunie au complet autour du banquet princier. Jean-Michel Aulas, Tony Parker, Juninho et même Rudi Garcia (toujours suspendu), étaient assis en tribune avec couteau et fourchette entre les mains, prêts à attaquer cette troisième finale en moins de dix jours. Il faut dire que toute la semaine, ils ont insisté sur le fait que ce plat, servi pour cette 35journée, était celui de la résistance. Entre le quart de finale de Coupe de France perdu ici-même il y a dix jours et la rencontre de dimanche dernier contre le LOSC, le risque de faire fanny après une saison sans Europe était trop grand pour ne pas réagir. Ce soir, il fallait vaincre et se replacer à un point du podium, ou se coucher sur une place en Ligue Europa, à celle du con. Pourtant, ce repas a été plus copieux que prévu et a failli se révéler indigeste.Puisqu'on parlait de tradition, l'OL a fait de l'OL. Du moins comme on en a pris l'habitude. Et il ne s'est pas privé de vider, comme trop souvent, son barillet sur le pied. Reprenons-les coups de feu dans l'ordre. Une entame pleine d'enthousiasme et d'énergie, pour mieux se faire punir d'un manque d'efficacité chronique : pan ! Un défenseur pris de vitesse (Denayer) sur le but de Volland, obligé de sortir sur blessure : pan ! Un milieu (Caqueret) ne sachant retenir sa semelle devant laisser ses coéquipiers à dix : pan ! Une ligne défensive obligée d'être remodelée à plusieurs reprise au gré des événements, forçant certains éléments (De Sciglio) à être trimballé d'un bout à l'autre du terrain, et obligeant à pas mal de flottements : pan ! Un gardien (Lopes) incapable de maîtriser ses sorties et ses émotions, envoyant au tapis un Sinaly qui n'a rien Diomandé puis, plus embêtant, un Pietro Pellegri d'un crochet du droit : pan !, s'excusait le portier à la fin de la rencontre au micro de Canal+.