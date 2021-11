Mélody Donchet : "Cette année, j'y vais en freestyle"

Déjà auréolée de six titres de championne du monde de foot freestyle, dont quatre glanés au Red Bull Street Style, la Française Melody Donchet remet ce samedi son titre en jeu. À Valence, la native d'Étaples se pointe sans complexe et va devoir composer avec le retour des fans pour la première fois depuis deux ans. Entretien avec la patronne (presque) incontestée de la discipline.

"Je sais que si le public réagit à mes moves, ça va me libérer et me pousser pour la suite."

Vidéo

Oui, ça va changer par rapport à 2019 où il y avait des épreuves pour se qualifier et à 2020 où tout s'est déroulé en ligne. Cette année, il n'y a pas de qualifications. On est huit filles, on entre directement en quarts de finale. Et comme le tirage au sort a aussi changé, je n'aurai pas la possibilité de rencontrer Aguśkaen finale comme d'habitude, on pourrait s'affronter seulement en demi-finales.Ça va me mettre la pression, je n'ai pas fait de compète sur scène depuis Miami en 2019. Mais ça peut aussi être une pression positive, ça dépend surtout du début de la prestation. Si je commence à rater mes gestes, ça sera forcément négatif pour moi. À l'inverse, je sais que si le public réagit à mes, ça va me libérer et me pousser pour la suite.