Mejdaline Mhiri : "Au-delà de Pierre Ménès, c'est tout un système qui doit être remis en cause"

Dans la foulée de la diffusion du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Marie Portolano et Guillaume Priou, Mejdaline Mhiri, co-présidente de l'association "Femmes journalistes de sport", veut continuer à se battre contre les inégalités et le sexisme dont les journalistes sportives sont victimes.

"Depuis plusieurs jours,

J'ai été ravie de le voir, il dénonce beaucoup de choses. Évidemment, en une heure, tout n'a pas été dit. On constate bien que pour travailler à la télévision, il faut correspondre à certains critères : être blonde et avoir des seins. Le documentaire est très intéressant, et il faut aller au-delà, c'est pour cela qu'on a créé une association. Nous devons nous battre sur de nombreux sujets. Depuis plusieurs jours, on reçoit beaucoup de messages de la part de femmes qui ont décidé de quitter le journalisme parce qu'elles avaient subi du sexisme de manière trop répétée à leurs débuts. Certaines nous ont même expliqué qu'elles étaient...Peut-être que cela peut avoir cet effet-là. Celles qui subissent le sexisme dès leur demande de stage alors qu'elles sont encore étudiantes doivent être soutenues. L'une des membres de notre association a d'ailleurs vécu une situation de ce genre. Alors qu'elle avait demandé un stage dans une rédaction sportive, le journaliste, qui avait 15 ans de plus qu'elle, ne répondait pas à sa demande, mais lui envoyait des textos tard le soir en lui disant qu'il voulait l'embrasser, il lui a demandé si elle était vierge et d'autres questions assez dures. Cette situation participe déjà à l'éloignement des jeunes femmes du journalisme sportif. Grâce à l'association, nous pouvons les soutenir et les aider. Nous devons faire preuve de solidarité et aller dans les rédactions pour dire : il faut embaucher plus de femmes. On veut donner envie aux femmes de faire ce métier.