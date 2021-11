information fournie par So Foot • 03/11/2021 à 14:00

Mehdi Taremi, Perse et malice

À l'heure de recevoir le FC Porto à San Siro ce mercredi soir, c'est sur Mehdi Taremi, principale arme offensive lusitanienne déjà activée au match aller, que l'AC Milan gardera un œil. À 29 ans, l'Iranien brille enfin dans la plus prestigieuse des compétitions du continent, comme une récompense au terme d'une longue et sinueuse aventure aux Proche et Moyen-Orient.

AC MilanFC Porto 03/11/2021 Ligue des champions Diffusion sur

Vidéo

13 avril 2021. 93minute du match retour entre Chelsea et Porto. Moment où Mehdi Taremi déclenche une sublime bicyclette, seul geste capable de battre l'imperméable Édouard Mendy. Pourtant, au cœur de ce Sánchez-Pizjuán de Séville désespérement vide, situation sanitaire oblige, l'Iranien reste stoïque. Le regard tourné vers le rond central, l'attaquant sait que ce but, élu ensuite plus beau de la saison de Ligue des champions, n'empêchera pas l'élimination de son équipe en quarts de finale. Un comportement rendant banal le prodigieux. Signe qu'au-delà être un buteur esthétique, l'Iranien est d'abord un compétiteur dans l'âme, éternellement avide de succès.