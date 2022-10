Me Baptist Agostini-Croce : "Avec les supporters, le tout répressif ne marche pas"

Avocat au barreau de Paris, Me Baptist Agostini-Croce sort le 20 octobre un Guide juridique à l'usage du supporter, tentative d'explication des diverses situations juridiques auxquelles peuvent se retrouver confrontés l'ensemble des supporters. Également fondateur du Cercle de réflexion sur le droit pénal sportif, l'auteur considère que les fans sont souvent changés en "cobayes de mesures particulièrement attentatoires aux libertés". Il aimerait bien que cela change.

Je suis moi-même attaché à la question du supportérisme en tant que fervent supporter. Je côtoie le stade de Furiani depuis bientôt vingt ans. J'ai donc pu assister à des dérives, de la part des supporters, mais pas seulement. On juge actuellement l'affaire Maxime Beux devant la cour d'assises de la Marne, ce qui rappelle que les dérives peuvent aussi venir des forces de l'ordre. Ensuite, le supporter est un vrai sujet de droit, qui peut se voir appliquer des mesures préventives et qui peut commettre certains faits susceptibles de caractériser un certain nombre d'infractions passibles de lourdes sanctions. Sa responsabilité, qu'elle soit civile ou pénale, peut donc être engagée. Quand on s'intéresse aux infractions au sein du milieu sportif, on se rend compte que la plupart concernent les supporters. Ce guide vient lister l'ensemble des dispositions qui s'appliquent à eux.

"La répression des supporters est surtout faite de mesures collectives, parce que c'est plus simple de frapper sur le collectif que d'identifier les responsables. Il y a un vrai manque d'individualisation."

La commission des infractions au stade peut être expliquée en partie par un effet de foule, provoquant parfois une montée d'adrénaline et un sentiment d'impunité. Il faut néanmoins différencier culture ultra et hooliganisme. Le hooligan, sans trop rentrer dans l'analyse sociologique, son objectif, ça reste…