Mbappé : prolongation, espoir et mirage

Une nouvelle fois décisif pour le PSG ce week-end face à Brest, Kylian Mbappé est surtout, depuis le 1er janvier, libre de s'engager où bon lui semble. À six mois de la fin de son contrat, le Français est toujours engagé dans une course contre la montre avec son club, qui assure toujours avec une confiance déconcertante qu'il finira bien par prolonger. Mais seulement pour mieux partir, sans doute.

Mbappé : 2021, l'année du patron

Sauver la face

Depuis qu'il a posé ses valises Porte d'Auteuil le 31 août 2017, Kylian Mbappé a pris part à 82% des matchs du Paris Saint-Germain (203 sur 248). Une statistique qui, au-delà de faire franchement rougir son coéquipier numéro 10, dit deux choses : la première, c'est qu'il a été l'un des joueurs les plus consistants et les plus performants d'un PSG en constante évolution (même si ça, ses 151 buts et 91 passes décisives le disent tout aussi bien) ; la seconde, c'est que le Bondynois n'a pas vraiment habitué le PSG à son absence. Or, c'est quelque chose à quoi Paris – le club comme la ville – va sans doute devoir se faire. Ce n'est un secret pour personne, tant cela a fait couler d'encre : l'attaquant parisien se rapproche dangereusement de la fin du contrat qu'il avait signé avec le PSG, et qui court jusqu'au 31 juin. Depuis le 1janvier, comme le veut l'usage, l'international Français est libre de signer un précontrat avec le club de son choix, qu'il rejoindrait au 1juillet. Dans l'état actuel des choses, Mbappé n'ayant pas prolongé son bail avec Paris, et même s'il ne s'est pas encore promis à un autre club, il quittera le PSG à l'été en homme libre.Or, depuis quelques jours, le vent semble tourner pour le club de la capitale. Si le joueur ne fait aucun secret de son souhait de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid, et qu'il a poussé fort pour un départ cet été qui lui a été refusé par ses dirigeants, il existe au moins un espoir que le joueur pose une dernière fois sa signature sur un contrat tendu par Nasser al-Khelaïfi avant de plier les voiles. Comme le détaillaitil y a quelques jours, Mbappé ne serait pas totalement fermé à une prolongation à une condition : que celle-ci soit de courte durée, et préalable à un transfert - ce n'est pas un secret non plus - au Real Madrid. Il n'y a derrière cela pas grand mystère : ce serait tout simplement la meilleure des solutions entre deux parties qui sont destinées à se séparer, d'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com