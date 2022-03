Mbappé, partenaire particulier, chasse partenaire particulière

Kylian Mbappé a provoqué un petit tremblement de terre lors du rassemblement des Bleus à Clairefontaine. Et pas des moindres, puisqu'il a refusé de participer aux activités "sponsors" organisées par la FFF. Ou comment toucher au nerf de la guerre.

Justice sociale ?

La scène devait être ubuesque. Un Noël Le Graët tentant de convaincre au téléphone Kylian Mbappé de sortir de sa chambre pour se rendre aux opérations marketing de la FFF pour des sponsors (Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Coca-Cola et Konami, en l'occurence) qui monnayent cher leur droit d'entrée. Que le refus de l'attaquant parisien puisse provoquer un tel mélodrame s'explique pourtant aisément. Les partenariats pèsent autour de 100 millions d'euros dans un budget fédéral (en difficulté depuis la pandémie et l'élimination précoce à l'Euro 2021) qui approche les 240 millions. Or l'équipe de France constitue le principal actif de l'entreprise FFF. Les stars tricolores apportent une inestimable valeur ajoutée à ce formidable produit d'appel et donnent l'opportunité donc pour des marques d'utiliser leur image, habituellement verrouillée dans le cadre de contrats personnels ou via leurs clubs. Dans un football professionnel dominé par les enjeux économique, la sélection nationale ne se résume plus seulement à une simple consécration sportive ou une respectable fierté patriotique.L'absence d'un des Bleus les plus emblématiques et populaires sur un tournage publicitaire ne peut se réduire a une péripétie ou une brouille passagère. Son penalty raté contre la Suisse et le sentiment d'abandon qui en a découlé chez lui n'a par exemple aucun rapport là-dedans. En boycottant ces événements marketing, le Parisien ébranle un édifice et impose un précédant qui pourrait déstabiliser un des axes fondamentaux de la marchandisation de l'équipe de France par la FFF. Là est le nœud de l'affaire, et se profile en arrière-plan la question centrale de savoir où finit tout cet argent. Il sert bien sûr en partie à financer les primes des joueurs, qu'ensuite certains, selon leur bon vouloir redistribue à leur club formateur amateur ou d'autres œuvres caritatives. Par ailleurs Kylian Mbappe utilise plus largement ses droits d'images (d'où le petit problème d'hier), au sens large, pour subventionner des associations. L'entourage de ce dernier a laissé entendre qu'il s'interrogeait sur la manière dont cette manne était redistribuée, notamment en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com