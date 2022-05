Mbappé : "On a parlé des mois de sportif, des heures d'image et des minutes d'argent"

Après le silence, assourdissant, la prise de parole. Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi avaient donné rendez-vous, ce lundi 23 mai, à un parterre de journalistes dans l'auditorium du Parc des Princes pour répondre aux questions concernant la prolongation du nouveau prince de Paris. Extraits.

"Je suis ancré dans un collectif, même s'il y a des statuts dans une équipe. Je n'irai pas au-delà de cette fonction."

L'avantage, c'est qu'il y avait une saison, des objectifs auxquels on devait répondre. Mais bien sûr que ça pèse, c'était une décision difficile. J'au toujours voulu me réfugier dans mon football. Je voulais prendre le temps de faire le meilleur choix possible, mon choix. Je n'ai pas de problème particulier avec la pression, j'en ai depuis que j'ai 14 ans, donc ça va.Je reste quand même un joueur de foot. Je suis ancré dans un collectif, même s'il y a des statuts dans une équipe. Je n'irai pas au-delà de cette fonction. J'aime le football, j'aime parler foot, mais je n'irai jamais au-delà de ma fonction.Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a un contexte sportif différent, un contexte privé différent aussi. C'est une décision que j'ai prise en tant que Français et de mon importance dans ce pays. C'est un pays où je veux vivre, vieillir, revenir après ma carrière. Il y a un côté sentimental. Le projet a changé, ils veulent changer pas mal de choses sur le plan sportif, ça m'a donné envie de continuer. Je pense que mon histoire ici n'est pas terminée.J'ai pris ma décision la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers, le club voulait garder ça secret, que ce soit une surprise pour tout le monde même si vous étiez bien renseignés, d'après ce que j'ai compris.J'ai quand même pris la décision d'appeler le président Florentino Pérez car j'ai beaucoup de respect pour lui et son club. Ils ont tout bien fait pour moi, ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée. C'était mon devoir d'homme respectueux de…